Ausblick: Mit dem Schlusskurs vom Freitag habe sich der NASDAQ 100 auf Wochensicht um 1,7% verbessert. Für eine Aufhellung des kurzfristigen Chartbilds wären jetzt jedoch neue Aufwärtsimpulse erforderlich.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, sollte der Index zunächst per Tagesschluss über die 15.000er-Barriere springen und den Re-Break mit einem Anstieg an den GD50 (aktuell bei 15.214) bestätigen. Direkt darüber dürften noch das 2022er-März-Top bei 15.265 und das Juni-Hoch bei 15.285 bremsend wirken, bevor sich neues Aufwärtspotenzial bis an die Juli-Abwärtstrendgerade im Bereich von 15.400 und/oder die 15.500er-Marke eröffnen könnte.



Das Short-Szenario: Drehe der Index dagegen wieder nach unten ab und falle auf Schlusskursbasis unter das Juli-Tief bei 14.925 zurück, müsste mit einem Test des Tagestiefs vom Freitag bei 14.715 gerechnet werden. Unterhalb des Vorwochentiefs würde das Verlaufstief vom 26. Juni bei 14.687 als Haltelinie nachrücken. Würden die Tech-Werte dort keine Unterstützung finden, könnte ein Rücksetzer an die 100-Tage-Linie (aktuell bei 14.394) nicht ausgeschlossen werden, wobei ein Close unterhalb des mittelfristigen Durchschnitts anschließend weitere Abgaben bis in den Bereich um 14.000 Punkte nach sich ziehen dürfte. (28.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nachdem die Tech-Werte im NASDAQ 100 am 18. August bei 14.558 auf ein neues Monatstief gefallen waren, wendete sich in der vergangenen Woche das Blatt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze seien die Notierungen am Donnerstag bis auf 15.279 Punkte gestiegen und hätten damit kurzzeitig sogar die 15.000er-Barriere überboten. Danach seien die Kurse jedoch erneut nach unten gedreht und seien unter die runde Tausender-Marke zurückgefallen. Die habe auch am Freitag nur punktuell überwunden werden können (Tageshoch bei 15.001).