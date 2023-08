Ausblick: Nach dem Sturz aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal sei das mögliche Flaggenmuster, das sich zuletzt im Chart herausgebildet habe, vorerst vom Tisch.



Das Long-Szenario: Um die aktuelle Abwärtstendenz zu durchbrechen, sollte der Index zunächst in den Abwärtstrendkanal zurückkehren und das offene Gap vom Freitag bei 15.129 schließen. Darüber würde die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.151) in den Fokus rücken, die zusammen mit dem 2022er April-Hoch bei 15.162 einen Widerstand bilde. Darüber könnte ein Hochlauf an die 15.200er Marke lanciert werden, bevor das Zwischenhoch vom 16. Juni bei 15.285 und das Top vom Donnerstag bei 15.366 als Hürden nachrücken würden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen bereits die runde 15.000er Barriere im Brennpunkt. Würden die Tech-Werte per Tagesschluss unter diese Haltelinie fallen, müsste auf das Vorwochentief bei 14.974 und anschließend auf das Juli-Tief bei 14.925 geachtet werden. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, könnte sich die Korrektur bis zum Verlaufstiefs vom 26. Juni bei 14.687 ausweiten. Darunter sollte das Tief vom 7. Juni bei 14.284 stützend wirken, bevor der GD100 bei aktuell 14.183 angesteuert werden dürfte. (14.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den NASDAQ 100 ging es am Freitag um weitere 0,7% auf 15.028 Punkte hinunter, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Tech-Werte im NASDAQ 100 in der ersten August-Woche bereits ein Minus von 3% hätten verbuchen müssen, habe der Index auch in der abgelaufenen Handelswoche (-1,6%) keinen Boden gutmachen können. Nach dem Sprung auf das Wochenhoch am Montag bei 15.411 Zählern seien die Kurse in den Folgetagen wieder nach unten abgedreht. Im Tief seien die Notierungen am Freitag bis auf 14.974 Punkte gesackt, womit sogar die 15.000er Schwelle kurzzeitig unterboten worden sei. Tags zuvor sei der NASDAQ 100 bereits per Tagesschluss unter den GD50 gerutscht.