"Wir freuen uns, dass die EU beschlossen hat, ihre eigene sichere Satellitenkommunikationskonstellation aufzubauen, und wir begrüßen die Entscheidung, Start-ups mit dem Aufbau eines Großteils der Infrastruktur zu betrauen (...) Wir glauben, dass optische Inter-Satelliten-Verbindungen der Schlüssel zum Aufbau sicherer Kommunikationsdienste aus dem Weltraum sind, und Mynaric bietet die industrialisierten optischen Kommunikationsterminals, die zum Aufbau solcher Verbindungen erforderlich sind. Wir sind bereit, Europas Bestrebungen nach souveränen und sicheren Satellitenkommunikationsdiensten bei Bedarf zu unterstützen, und wir würden uns freuen, Europa mit unseren äußerst leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Produkten zu beliefern, die bereits für die strategischen Satellitennetze der US-Regierung ausgewählt wurden." - Tina Ghataore, CCO von Mynaric, habe die neuen EU-Entscheidungen kommentiert.



Mynaric-Aktie (M0Y.DE) im H1-Chart: Mynaric sei ein Unternehmen mit einer vernachlässigbaren Kapitalisierung, die derzeit bei weniger als 90 Millionen Euro liege. Ein großes Projekt, das derzeit in der EU durchgeführt werde, habe das Potenzial, ein Katalysator für das Wachstum des Unternehmens zu sein, wenn es Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar und eine zusätzliche Einnahmequelle erhalte. Der nächste Widerstand sei der SMA50, der bei etwa 18 Euro pro Aktie liege. Die Aktien des Unternehmens würden sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend befinden. Das Kurs-Cash-Verhältnis des Unternehmens liege derzeit bei 1,9, das Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten bei 0,13. Die größte Herausforderung für das Unternehmen werde es sein, Nettogewinne zu erwirtschaften und mit der Basis seiner revolutionären Geräte in andere Märkte zu expandieren. (Quelle: xStation 5)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mynaric: Nutznießer des neuen EU-Satellitenprogramms? AktiennewsMynaric (ISIN: DE000A31C305, WKN: A31C30, Ticker-Symbol: M0YN) ist im Bereich der industriellen Laserkommunikation tätig und stellt optische Kommunikationsendgeräte für die Raumfahrt-, Luftfahrt- und Mobilfunkindustrie her, so die Experten von XTB.Das Unternehmen könne sich für die neue Initiative der Europäischen Union zum Aufbau einer Satellitenkonstellation gut positionieren:- Laserkommunikationsnetze würden Konnektivität bieten, ultrahohe Datenraten und eine sichere Übertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose Boden-, Mobil-, Luft- und Raumfahrtanwendungen ermöglichen.- Die optischen Kommunikationsterminals CONDOR von Mynaric seien speziell für den Masseneinsatz in staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert. Sie seien bereits als Teil vieler führender US-Regierungsprogramme ausgewählt worden, wie z.B. dem SDA Tranche 1 Transport Layer, dem SDA Tranche 1 Tracking Layer und dem DARPA Space-BACN Programm. Mynaric arbeite u.a. mit dem US-Rüstungsriesen L3Harris zusammen.- Die Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten hätten sich darauf geeinigt, dass die Satellitenkonstellation in den kommenden Jahren 2,4 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt sowie Beiträge der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und private Investitionen erhalten werde. Gemäß der Vereinbarung vom 17. November werde das Satellitennetz 30% seiner gesamten Infrastruktur mit Hilfe von Start-ups aufbauen."Die Raumfahrt ist in der Tat ein höchst erstrebenswerter Bereich, in dem die Europäische Union ihre Kerninteressen gewährleisten muss. Und unsere Raumfahrttechnologien sind zu strategischen Fähigkeiten für unsere Bürger, für die Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften und natürlich für unsere Armeen geworden (...) Nach der heutigen Einigung in den trilateralen Gesprächen (Kommission, Rat, Parlament) werden wir ab morgen mit der Umsetzung dieses wichtigen Projekts beginnen." - Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, habe kommentiert.- Mit dem IRIS-Satellitennetz (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites) wolle die EU auch eine sichere Kommunikation für Unternehmen und Bürger bereitstellen, die die bereits bestehende Galileo-Navigationskonstellation zur Positionierung und Synchronisierung sowie die Copernicus-Satellitensysteme zur Erdbeobachtung ergänzen werde.