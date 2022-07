Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

15,52 EUR -5,37% (04.07.2022, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

15,56 EUR -5,24% (04.07.2022, 13:41)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (04.07.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares befinde sich weiterhin auf einem dynamischen Akquisitionskurs, im Juni sei bereits der siebte Zukauf in diesem Jahr verkündet worden - eine Tochter von Siemens Energy. Unterfüttert werden sollte der rasante Expansionskurs mit einer sehr großen Anleiheemission. Angestrebt worden sei gemäß der Meldung vom 7. Juni ein Volumen in Höhe von 175 Mio. Euro, mit dem auch die ausstehende 80-Mio.-Euro-Anleihe 2020/24 abgelöst werden sollte. Doch die aktuellen Konditionen seien offensichtlich nicht attraktiv gewesen, daher habe das Management das Vorhaben erst einmal gestoppt. Die "abnormale Situation" an den Kapitalmärkten sei auch der Grund dafür, dass das angekündigte IPO der Beteiligung Nordec am Nasdaq First North Growth Market in Finnland abgesagt worden sei.Für die Experten stelle die doppelte Absage eine große Enttäuschung dar. Während das IPO eine gute Basis für eine erneut hohe Ausschüttung bereitet hätte, wäre die Anleihe eine gute Absicherung für den Akquisitionskurs gewesen. Jetzt sei das Risiko höher, zumal die schwache Profitabilität in der Breite des Portfolios bei einem fortgesetzten Konjunkturabschwung eine Achillesferse des Konzerns darstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: