Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (11.09.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Nachdem Mutares schon mit Amaneos aus mehreren Beteiligungen einen Global Player für kunststoffbasierte Automobilteile geformt habe, würden die Münchner nun nach ähnlichem Muster einen weiteren Großkonzern schaffen. So würden unter dem Dach von FerrAL United sechs Beteiligungen zusammengeführt, um einen global agierenden Autozulieferer für Guss- und Schmiedeteile aus Eisen und Aluminium zu formen. Mit über 1 Mrd. Euro Umsatz und 5 Tsd. Mitarbeitern an weltweit 25 Standorten werde die neue Gruppe als Zulieferer der höchsten Kategorien Tier 1 und 2 für alle internationalen Automobilhersteller und Systemlieferanten positioniert. Zwar befinde sich der neue Konzern noch in der Restrukturierungsphase, bei entsprechenden Sanierungserfolgen winke aber ein enormer Bewertungshebel.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" raten die Mutares-Aktie zu halten! Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Ausgabe 32 vom 09.09.2023)Börsenplätze Mutares-Aktie: