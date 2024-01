Börsenplätze Mutares-Aktie:



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (15.01.2024/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mit einem Kursgewinn von 96% und obendrauf noch 7% Dividendenrendite zählte die Mutares-Aktie zu den Top-Performer unseres Musterdepots im letzten Jahr, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Damit aber nicht genug, dank hohem Dealflow und einer gut gefüllten Exit-Pipeline zähle der Sanierungsspezialist auch 2024 und darüber hinaus zu den Favoriten der Experten.Mit gleich 14 Zukäufen, darunter mehreren Schwergewichten mit über 200 Mio. Euro Jahresumsatz, seien die Münchner auch im letzten Jahr wieder äußerst rege auf Einkaufstour gewesen. Das schlage sich entsprechend im Konzernumsatz nieder, der nach drei Quartalen kräftig um 27% auf 3,4 Mrd. Euro zugelegt habe. Und auch auf der Verkaufsseite seien gleich sieben Exits realisiert worden. Dabei sei mit dem Verkauf von Special Melted Products ein wahrer Coup gelungen, der Mutares mit 150 Mio. Euro den größten Verkaufserlös der Firmengeschichte in die Kasse gespült habe. Das wiederum spiegele sich auch im für die Aktionäre maßgeblichen Holding-Gewinn wider, der sich per 30.09. auf 101,3 Mio. Euro (Vj.: 16,2 Mio.) vervielfacht habe.Damit sei der für 2023 angepeilte Nettogewinn von 92 bis 112 Mio. Euro praktisch schon unter Dach und Fach - und keineswegs nur eine Eintagsfliege. Denn zum einen habe sich durch den starken Portfolioausbau auf inzwischen 30 Beteiligungen mit einem annualisierten Jahresumsatz von über 6,5 Mrd. Euro auch die Basis für die - wiederkehrenden und gut planbaren - Beratungserlöse verbreitert. Und zum anderen hätten mit Donges, La Rochette, Clecim, Terranor und Keeeper mittlerweile fünf Beteiligungen die Exit-Reife erlangt, die zusammen auf rd. 36 Mio. Euro EBITDA kommen und bei üblichen Verkaufsmultiples von 6 bis 8 ein Erlöspotenzial von rd. 200 bis 300 Mio. Euro auf die Waage bringen würden. Somit können wir mühelos der (im letzten Jahr angehobenen) Vorstandsprognose folgen, die bis 2025 bei einem Konzernumsatz von 7 Mrd. Euro einen Holding-Gewinn von 125 bis 150 Mio. Euro in Aussicht stellt, zumal das umtriebige Management nun auch verstärkt nach China und in die USA expandieren will, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Die Mutares-Aktie ist damit ein Top-Pick für 2024, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Ausgabe 1 vom 13.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link