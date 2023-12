Börsenplätze Mutares-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

32,50 EUR +1,40% (01.12.2023, 16:21)



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

32,45 EUR +1,72% (01.12.2023, 16:02)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (01.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares habe seit Anfang September um fast 50% zulegen können. Am Donnerstagabend habe es weitere positive Neuigkeiten für Anleger gegeben: Mutares habe zwei Übernahmen erfolgreich abschließen können.Zum einen sei Mutares die Übernahme der SRT Group gelungen. Das Unternehmen mit Aktivitäten im Bereich der On-Demand-Zustellung, insbesondere in den Segmenten Essens- und Lebensmittellieferungen, werde als neue Plattform in das Segment Goods & Services von Mutares integriert. Ziel sei es, "das Geschäft von Stuart mit seinem starken Fokus auf nachhaltige Zustelllösungen in Großstadtumgebungen auszubauen", so das Unternehmen. 2022 habe Stuart 400 Mio. Euro Umsatz erzielt.Zum anderen habe Mutares die Übernahme der Prénatal-Aktivitäten in den Niederlanden von der PRG Retail Group abgeschlossen. Die Gesellschaft verzeichne einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro. Der Einzelhändler mit einer Produktpalette, die Baby-, Kleinkind- und Umstandsmode sowie Gebrauchswaren und Spielzeug umfasse, solle zukünftig dem Segment Retail & Food als neue Plattform angehören. "Das Unternehmen zeigt vielversprechende Möglichkeiten durch sein E-Commerce-Angebot und die Präsenz sowie das Filialnetz auf dem niederländischen Markt", so Mutares. Zu den finanziellen Details der Übernahmen mache Mutares jedoch keine Angaben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link