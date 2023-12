Börsenplätze Mutares-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

33,10 EUR +2,32% (14.12.2023, 16:09)



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

33,25 EUR +3,58% (14.12.2023, 15:52)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (14.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Bereits am 5. Dezember hätten sich Anleger über die Neuigkeit freuen können, dass Mutares in den SDAX aufsteigen werde. Am heutigen Donnerstag sei gleich die nächste positive Nachricht gefolgt: Die Aktie habe ein neues Allzeithoch erreicht und damit gleichzeitig ein Kaufsignal generiert.Seit Anfang Dezember habe sich die Mutares-Aktie in einer Handelsspanne von 31,50 bis 33,20 Euro befunden. Heute steige der Kurs jedoch um rund vier Prozent und breche damit aus der Konsolidierung aus. Gleichzeitig habe das Papier ein neues Allzeithoch erreicht.Sollte die Mutares-Aktie das positive Momentum beibehalten, dürfte die nächste Anlaufstelle die psychologisch wichtige Marke von 35 Euro sein. Minimal darüber, bei 35,30 Euro, befinde sich zudem das 161,8%-Fibonacci-Retracement. Sollte die Aktie auch diese beiden Widerstände durchbrechen, wäre das nächste Kursziel das 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 38,60 Euro.Investierte Anleger halten an der Aktie fest oder kaufen nun nach, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link