35,75 EUR -1,38% (29.01.2024, 09:17)



35,90 EUR -0,97% (29.01.2024, 09:01)



DE000A2NB650



A2NB65



MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (29.01.2024/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Das neue Jahr beginnt bei unserem Depotwert Mutares so rege, wie das alte aufgehört hat, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Bereits Anfang Januar sei mit dem Verkauf der französischen VALTI an das Management der erste Exit gelungen, obwohl sich der Hersteller von Präzisionsstahlrohren noch nicht einmal in der "Harvesting"-Phase befunden habe. Darauf sei als zweiter Streich gefolgt, dass im Zuge der Aufstockung einer Anleihe weitere 100 Mio. Euro für den Portfolioausbau hätten eingesammelt werden können.Und schließlich sei in dieser Woche noch bekannt gegeben worden, dass aus den Beteiligungen KICO, ISH, PRINZ und High Precision Components ein weiterer Global Player geformt werde. Der neue, unter dem Namen HILO Group firmierende Konzern sei auf Scharniere und Schließsysteme im Automobilbereich spezialisiert und solle 2024 mit 1.500 Mitarbeitern in sechs Ländern einen Umsatz von rd. 350 Mio. Euro erwirtschaften. Damit hätten die Münchner neben FerrAL United und Amaneos nun den dritten schwergewichtigen Autozulieferer geschaffen, der nach Einschätzung der Experten in den nächsten zwei bis drei Jahren die Exit-Reife erlangen könnte.Auch wenn die Aktie dank des anhaltend guten Newsflows auf Allzeithoch notiere, sei sie mit einem KGV von unter 6 noch längst nicht ausgereizt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link