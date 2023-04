Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

21,15 EUR -0,24% (17.04.2023, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

21,05 EUR -1,17% (17.04.2023, 10:07)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (17.04.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Seit dem Jahr 2019 habe der Sanierungsspezialist Mutares das Tempo der Akquise von Unternehmen massiv beschleunigt. Entscheidend für die Aktie sei aber nicht die Geschwindigkeit bei Übernahmen, sondern vor allem die Frage, wie schnell substanzielle Verbesserungen bei den Beteiligungen erzielt werden könnten, damit eine deutliche Wertsteigerung generiert werde, die den Weg für eine zeitige und lukrative Veräußerung ebne. Auch in dieser Hinsicht gebe es jetzt bemerkenswerte Fortschritte.In 2019 habe Mutares mit zehn Übernahmen das Tempo der Akquise von Sanierungsfällen deutlich erhöht - und seitdem gehe es Schlag auf Schlag. Allein im letzten Jahr seien 14 weitere Zukäufe vereinbart worden. Die Gesellschaften würden oftmals mit Mitgift vom Vorbesitzer übernommen, restrukturiert und neu ausgerichtet. Ziel sei ein Verkauf mit deutlicher Wertsteigerung, meist innerhalb weniger Jahre nach dem Einstieg. Inzwischen habe sich auch das Tempo bei den Exits erheblich beschleunigt: Nachdem in 2022 insgesamt sechs gelungen seien, habe es in diesem Jahr schon vier bis Ende März gegeben.Aus der Mitgift würden in der Regel die Beratungsleistungen der Holding im Rahmen der Sanierung finanziert - und mit dem starken Portfoliowachstum hätten diese Einnahmen kräftig zugelegt, allein im letzten Jahr von 50,5 auf 71,1 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss der Dachgesellschaft sei daher von 50,7 auf 72,9 Mio. Euro gestiegen, auf der Basis werde mindestens eine Dividende von 1,00 Euro ausgeschüttet. Würden bis zur HV weitere Exits gelingen, könnte sich die Ausschüttung sogar noch verdoppeln. Im laufenden Jahr solle der Gewinn der Holding weiter auf 92 bis 112 Mio. Euro wachsen und bis 2025 seien 125 bis 150 Mio. Euro anvisiert. Dann solle der Gruppenumsatz bei ca. 7 Mrd. Euro liegen - nach 3,8 Mrd. Euro in 2022 und geplanten 4,8 bis 5,4 Mrd. Euro für 2023.Die Experten von "Der Anlegerbrief" haben die Mutares-Aktie daher in dieser Woche in das Musterdepot aufgenommen. Das Kursziel laute 40,00 Euro. (Ausgabe 14 vom 15.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link