21,75 EUR -5,64% (11.08.2023, 22:26)



21,85 EUR -3,96% (11.08.2023, 17:36)



DE000A2NB650



A2NB65



MUX



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (12.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares sei auf Kurs. Dank des dynamischen Portfolioausbaus habe der Münchner Private-Equity-Investor den Umsatz in der börsennotierten Holding überproportional um 82% auf rund 52 Mio. Euro und gleichzeitig die Profitabilität in allen Segmenten deutlich steigern können.Auch wenn das Marktumfeld weiter schwer kalkulierbar bleibe: Mutares bleibe als viel zitierter "Deal-Maker" auf Kurs. Derzeit stehe in diesem Zusammenhang das Closing des Verkaufs von SMP im Fokus. Laufe alles wie geplant, dürften im Herbst die Jahresprognosen angehoben werden. Damit sollte dann auch eine erneut aktionärsfreundliche Dividende für das laufende Jahr möglich sein. Die Mutares-Aktie bleibe damit eine attraktive Option für Dividendenjäger und Anleger mit Weitblick, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2023)