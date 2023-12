Börsenplätze Mutares-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

32,45 EUR +0,15% (11.12.2023, 09:56)



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

32,60 EUR +0,31% (11.12.2023, 09:02)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (11.12.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Quasi wie am Fließband produziere der Depotwert Mutares im Moment gute Nachtrichten. Nicht nur, dass der Sanierungsspezialist nun auch in den SDAX aufrücke, nachdem vor kurzem schon die Aufnahme in den MSCI Germany Small Cap-Index verkündet worden sei.Darüber hinaus seien seit dem letzten Update auch noch drei weitere Übernahmen unter Dach und Fach gebracht worden. Den Anfang habe Ende November die Übernahme der SRT Group gemacht. Der europäische Marktführer für On-Demand-Zustellung, insbesondere im Lebensmittelbereich, zähle mit über 400 Mio. Euro Umsatz zu den größten Akquisitionen von Mutares und solle als Plattforminvestition den Ausbau des nicht-zyklischen Segments Goods & Services forcieren.Ein ebenfalls nicht-zyklisches Investment stelle die Übernahme der niederländischen Filialen und E-Commerce-Aktivitäten von Prénatal dar, die mit rund 100 Mio. Euro Umsatz zu den dort führenden Anbietern von Kleinkind- und Umstandsmode zähle und als neue Plattform das Segment Retail & Food erweitern solle. Und schließlich sei auch der Abschluss der Übernahme der High Precision Components Witten GmbH bekannt gegeben worden, die als Add-on-Investition die KICO & ISH-Gruppe verstärken solle.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" empfehlen bei der Mutares-Aktie dabeizubleiben. (Ausgabe 45/2023 vom 09.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link