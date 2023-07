Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (10.07.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares habe in jüngster Zeit zwei Zukäufe gemeldet. Aktuell sei die Gläserne Molkerei, ein Hersteller von Bio-Molkereiprodukten mit einem Umsatz von ca. 100 Mio. Euro, übernommen worden, nachdem im Juni die Akquisition eines portugiesischen Herstellers von Geräten und Lösungen in den Bereichen Energie, Technik und Mobilität vereinbart worden sei. Insgesamt sei das Tempo bei den Zukäufen aber etwas geringer als in den Vorjahren, was die Experten als durchaus gesunde Konsolidierungsphase sähen.Die Aktie habe die insgesamt positive Entwicklung in den letzten Monaten honoriert und notiere nur noch knapp unter dem Allzeithoch. Gestützt werde das Papier durch die aktuell bekannt gegebene Anhebung der vorgeschlagenen Dividende auf 1,75 Euro. Die Finalisierung des lukrativen SMP-Verkaufs, der die Basis für die hohe Ausschüttung darstelle, stehe allerdings noch aus, werde aber für Q3 erwartet. Hier liege ein gewisser Risikofaktor für die Aktie, der im Auge behalten werden müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: