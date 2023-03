Quelle: Pixabay

Schaden ChatGPT und Co. der Google Aktie?

Alphabet als Muttergesellschaft mit unzähligen Töchtern

Die wichtigsten Geschäftsbereiche von Alphabet

Google Search: Die Suchmaschine von Google ist der bekannteste Geschäftsbereich des Unternehmens.





Google Advertising: Google bietet verschiedene Werbedienste an, darunter das Werbenetzwerk Google AdSense, die Online-Werbeplattform Google Ads und das Video-Hosting-Unternehmen YouTube. Durch das Platzieren von Werbeanzeigen, wird ein Großteil des Umsatzes von Alphabet gemacht.





Google Cloud: Google bietet Cloud Computing-Dienste, darunter die Google Cloud-Plattform und Google Workspace (ehemals G Suite). Dabei handelt es sich um eine Sammlung von cloudbasierten Produktivitätstools.





Google Hardware: Google stellt verschiedene Hardware-Produkte her, darunter Smartphones (Pixel), Smart-Home-Produkte (Nest) und VR-Headsets (Daydream).





Google Play: Google betreibt den Play Store, einen digitalen Marktplatz für Apps, Musik, Filme und Bücher.





Other Bets: Alphabet hat mehrere Tochtergesellschaften, die sich mit Projekten wie selbstfahrenden Autos (Waymo), biomedizinischer Forschung (Verily) und Luftfahrttechnologie (Wing) beschäftigen.

Muss sich der Google Konzern vor der KI-Konkurrenz fürchten?

Ein kurzer Blick auf die Firmengeschichte

ChatGPT ist aktuell in aller Munde und viele Experten sehen Google durch die verschiedenen KI-Modelle, die nun langsam auf den Markt kommen oder sich gerade am Markt etablieren, eine große Konkurrenz für den ungebrochenen Star-Konzern, der das Internet in den vergangenen Jahren dominierte. Google selbst treibt die Entwicklung von KI voran und hat unzählige weitere Tochtergesellschaften, durch die der Konzern abseits der Suchmaschinenbranche gut und breit aufgestellt ist. Auch wenn die Aktie im letzten Jahr gefallen ist, so ist derzeit ein kontinuierlicher Aufwärtstrend erkennbar.Die Google-Aktie ist in verschiedene Geschäftsbereiche unterteilt, die von der Muttergesellschaft Alphabet Inc. betrieben werden. Alphabet ist ein Konglomerat, das aus mehreren Tochtergesellschaften besteht, die jeweils eigene Geschäftsbereiche betreiben. Die Google-Aktie selbst spiegelt die Gesamtleistung von Alphabet Inc. wider, einschließlich aller Geschäftsbereiche. Google Pay ist ein Geschäftsbereich, der besonders großes Potenzial zu haben scheint, weil Wallet Lösungen für Online Zahlungen immer beliebter werden. Dieser Teilbereich des Google Konzerns fällt in den Bereich "Google Services". Google Pay ist eine mobile Zahlungs- und Geldtransfer-App, mit der Benutzer Geld senden und empfangen, online einkaufen und in physischen Geschäften kontaktlos mit ihrem Smartphone bezahlen können. Die App basiert auf der NFC-Technologie (Near Field Communication) und ermöglicht es Benutzern, ihre Kreditkarten, Debitkarten und andere Zahlungsmethoden sicher in der App zu speichern und zu verwalten. Google Pay ist Teil der Wachstumsstrategie von Google, da das Unternehmen versucht, in den Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs einzusteigen und seine Dienstleistungen dort weiter auszubauen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Google Pay bereits seit einiger Zeit verfügbar und wird von einer wachsenden Zahl von Einzelhändlern und Online-Shops akzeptiert. Vor allem der Freizeit und Gaming Bereich bietet Google Pay häufig als eine Zahlungsmethode an. Eine interessante und vor allem beliebte Anwendungsmöglichkeit ist das iGaming, da beidseitige Transaktionen hier zu der Tagesordnung gehören und Sicherheit sowie Geschwindigkeit für Anbieter und User gleichermaßen essenziell sind. Im deutschsprachigen Raum erfreut sich die Branche aktuell großer Beliebtheit, was nicht zuletzt an den regulierten Märkten der einzelnen Länder liegt. Sowohl hierzulande als auch in den Nachbarländern wird der Service von Google gerne genutzt. Nicht verwunderlich also, dass sich inzwischen Google Pay Casinos in der Schweiz etabliert haben und auch in Deutschland großen Anklang finden. Sie bieten den Bezahldienst als eine schnelle und einfache Möglichkeit, um Einzahlungen auf das Spielerkonto vorzunehmen. Durch die Nutzung von Google Pay können Spieler auf einfache Weise Geld auf ihr Konto einzahlen, ohne ihre Kreditkarten- oder Bankdaten jedes Mal neu eingeben zu müssen. Zudem bieten einige Spielbanken spezielle Boni oder Angebote für die Verwendung von Google Pay als Zahlungsmethode. Sicherstellen sollte man allerdings immer, dass man nur in seriösen digitalen Casinos spielt und auf eine verantwortungsbewusste Nutzung achtet. In den letzten Monaten hat Google Pay seine Reichweite und Funktionalität erweitert und neue Funktionen eingeführt, um seinen Nutzern ein noch besseres Zahlungserlebnis zu bieten.Neben einem der Kerngebiete, den Google Services, wo sich auch Google Pay einordnet, gibt es noch viele andere Teilbereiche, die offen legen, wie riesig das Alphabet Imperium ist. Dass hier die Angst vor der KI nicht so groß ist, wird bald klar:Aus jetziger Sicht stellen KI-Modelle wie ChatGPT keine direkte Bedrohung für Google dar, weil Google selbst auf KI-Technologien setzt und diese in verschiedenen Produkten und Dienstleistungen einsetzt. Die News der Mitbewerber dürften den Internet-Riesen also nicht nervös machen. Tatsächlich hat Google eine lange Geschichte in der Forschung und Entwicklung von KI-Technologien und war ein Vorreiter bei der Verwendung von maschinellem Lernen und anderen Formen der KI. ChatGPT ist ein Beispiel für eine KI-Anwendung , die von OpenAI entwickelt wurde und nicht direkt mit Google in Verbindung steht. Google hat jedoch auch eigene KI-Modelle und Algorithmen entwickelt, die in verschiedenen Produkten und Dienstleistungen wie der Google-Suche, Google Translate, Google Assistant und Google Fotos eingesetzt werden. Was jedoch möglich ist, ist dass die Weiterentwicklung von KI-Technologien in der Zukunft die Art und Weise verändern könnte, wie Unternehmen wie Google ihre Dienstleistungen anbieten. Ebenso kann sich das Kundenverhalten ändern. Unternehmen, die auf KI-Technologien setzen, müssen daher flexibel bleiben und sich schnell an neue Entwicklungen und Veränderungen anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Die Firmengeschichte von Google begann im Jahr 1995, als die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University studierten und eine Suchmaschine namens "Backrub" entwickelten, die auf dem PageRank-Algorithmus basierte. Im Jahr 1997 gründeten sie das Unternehmen Google Inc. und starteten die Suchmaschine google.com, die rasch an Popularität gewann. In den folgenden Jahren entwickelte sich Google schnell zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Internet-Suche und expandierte in andere Bereiche wie Online-Werbung, E-Mail und mobile Technologien. Im Jahr 2004 ging Google an die Börse und erzielte mit einem Marktwert von rund 23 Milliarden US-Dollar einen der größten Börsengänge in der Geschichte. Im Laufe der Jahre erweiterte Google seine Produktpalette um weitere Dienstleistungen wie Google Maps, Google Drive, Google Translate, Google Photos und Google Cloud Platform. Im Jahr 2015 wurde Google Teil einer neu gegründeten Muttergesellschaft namens Alphabet Inc., die auch andere Unternehmen und Tochtergesellschaften umfasst. Aktuell ist Google eine der bekanntesten und am meisten genutzten Marke weltweit und hat einen enormen Einfluss auf das Internet und die Technologiebranche im Allgemeinen. (22.03.2023/ac/a/n)