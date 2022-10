Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (07.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern halte Wort und werde keine neuen Projekte im Bereich der fossilen Brennstoffe und der damit verbundenen Infrastruktur mehr versichern. Dies sei eine der Maßnahmen, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Munich Re-Aktie sei seit Wochen relativ stark - so auch am schwachen Freitag.Die Munich Re habe sich verpflichtet, seinen Beitrag zur Erreichung der im Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziele zu leisten. Der Konzern habe sich selbst eine Frist bis zum 1. April gesetzt, um Investitionen in neue Öl- und Gasfelder und deren Versicherung zu stoppen, wie er am Donnerstag mitgeteilt habe. Dabei gehe es um Felder, auf denen bis zum Ende dieses Jahres noch nicht mit der Förderung begonnen worden sei.Ebenfalls ab April wolle die Munich Re neue Direktinvestitionen in reine Öl- und Gasunternehmen stoppen. Ab 2025 werde der Rückversicherer "eine glaubwürdige Verpflichtung" zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 von Unternehmen verlangen, in die er investiere - einschließlich entsprechender kurz- und mittelfristiger "Etappenziele".Die Entscheidung gelte auch für neue Infrastruktur im Bereich des Ferntransports und der Speicherung von Öl (Midstream) und für neue mit Öl betriebene Kraftwerke.Das Thema ESG habe unter Investoren nicht nur Fürsprecher, sei aber für viele ein entscheidendes Investment-Kriterium. Die Munich Re tue deshalb gut daran, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies dürfte dazu beitragen, dass die Aktie langfristig eine sehr positive Gesamtrendite für die Anleger abwirft, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re