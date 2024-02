Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Nun habe auch Munich Re seine Zahlen für 2023 veröffentlicht. Der größte Rückversicherer der Welt habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erzielt und peile einen solchen auch für 2024 an. Bereits gestern habe der Konzern nachbörslich starke Nachrichten zur Dividende und zu den Aktienrückkäufen parat.Munich Re habe 2023 ein Konzernergebnis von 4,6 Milliarden Euro eingefahren. Das seien 600 Millionen Euro mehr als ursprünglich erwartet. Dazu habe nicht zuletzt beigetragen, dass die Gesamtbelastung durch Großschäden von 3,7 auf 3,3 Milliarden Euro gesunken sei. Im laufenden Jahr solle das Konzernergebnis sogar auf 5,0 Milliarden Euro steigen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr von 55,4 auf 57,9 Milliarden Euro gestiegen. 2024 sollten es 59 Milliarden Euro werden.Bei der Erneuerung der Rückversicherungsverträge zum 1. Januar 2024 habe Munich Re das gezeichnete Geschäftsvolumen um 3,5 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro gesteigert. Damit habe der Marktführer ähnlich hohe Preise durchsetzen können wie die beiden größten Konkurrenten Hannover Rück und Swiss Re."2023 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für Munich Re. Zum dritten Mal in Folge haben wir unser Gewinnziel übertroffen und die operative Leistungsfähigkeit aller Geschäftssegmente erneut unter Beweis gestellt", kommentiere Konzernchef Joachim Wenning die 2023er Zahlen. Munich Re sei dank eines breit diversifizierten Geschäftsportfolios gut aufgestellt und auf bestem Weg, die im Strategieprogramm "Ambition 2025" formulierten Ziele zu erreichen. Der Appetit, existenzielle Risiken für Menschen und Unternehmen zu decken, sei bis auf wenige Ausnahmen noch lange nicht erschöpft.Noch lange nicht erschöpft sei auch das Potenzial bei der Dividende. Bereits gestern Abend habe Munich Re eine signifikante Dividendensteigerung bekannt gegeben. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung erhöhe sich die Dividende auf 15,00 Euro je Aktie. Sie liege damit deutlich über dem Konsens von 12,49 Euro. Zudem wolle der Rückversicherer bis zur Hauptversammlung 2025 eigene Aktien im Volumen von 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen.Für Anleger gibt es weiter keinen Grund, sich von der Aktie zu trennen, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.