Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ein Basisinvestment für langfristige Anleger.Die Munich Re habe im zweiten Quartal aufgrund höherer Großschäden weniger verdient als von den Analysten erwartet. Trotzdem sehe das Management des Rückversicherers eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen. Die Aktie liefere zudem ein technisches Kaufsignal.Die Belastungen in der Schaden-Unfall-Rückversicherung hätten durch bessere Ergebnisse in der Leben-Rückversicherung und beim Erstversicherer Ergo nicht ausgeglichen werden können, habe die Munich Re am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Der Nachsteuergewinn sei im Zeitraum von April bis Juni auf 1,15 Milliarden Euro von 1,59 Milliarden im Vorjahr gesunken. Analysten hätten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,27 Milliarden gerechnet.Der Rückversicherungsumsatz, eine neue Kennzahl unter der neuen Bilanzierung nach IFRS 17, die ab diesem Jahr für Versicherungsunternehmen verpflichtend sei, sei um 2,9 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro gestiegen. Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung habe sich auf 80,5 von nachträglich angepassten 72,3 Prozent verschlechtert. Der ursprüngliche Vorjahreswert unter alter Rechnungslegung habe bei 89,7 Prozent gelegen.Im laufenden Jahr rechne die Munich Re weiterhin mit einem Nettogewinn von rund 4 Milliarden Euro. Nachdem der Versicherer im ersten Halbjahr bereits 2,43 Milliarden Euro verdient habe, könnte die Prognose übertroffen werden.Positive Signale gebe es auch von der jüngsten Erneuerungsrunde. Das Preisniveau für das Portfolio von Munich Re sei insgesamt deutlich um 5,1 Prozent gestiegen. Für die nächste Erneuerungsrunde im Januar erwarte der Konzern "ein weiterhin gutes Marktumfeld mit attraktiven Geschäftsmöglichkeiten."Die Munich Re unterstreiche wieder einmal ihre Ausnahmestellung. Als einer der wenigen Weltmarktführer im DAX ist die Aktie ein Basisinvestment für langfristige Anleger, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. (Analyse vom 10.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.