ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (18.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem eher defensiven Ansatz würden sie jede Woche die 160 Werte aus DAX, MDAX und SDAX gemäß der Kriterien Relative Stärke nach Levy (RSL) und Average True Range (ATR) filtern. Es würden also die Faktoren "Momentum" und "low volatility" mit dem Ziel kombiniert, möglichst trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Einzelwerte herauszufiltern. Seit Wochen falle die Munich Re-Aktie in diese Kategorie. Doch die Attraktivität des Titels komme noch aus einer anderen Richtung: Zum einen zähle das Papier zu den wenigen DAX-Werten, die im August gegen den Trend hätten zulegen können. Zum anderen notiere die Aktie deutlich über dem "Vor-Corona-Hoch" von 284,20 EUR - ein Phänomen, welches bisher nur wenigen Versicherungstiteln gelungen sei. Charttechnisch komme ein neues Verlaufshoch und der Spurt über die obere Begrenzung (akt. bei 347,77 EUR) des seit 2003 bestehenden Haussetrendkanals hinzu. Im Rahmen der laufenden Trendbeschleunigung könnte selbst das historische Rekordhoch vom November 2000 bei 378,29 EUR wieder ins Visier genommen werden. Unterstützungen bestünden dagegen in Form der o. g. Kanalbegrenzung (347,77 EUR), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 327,86 EUR) und des Hochs vom Februar 2020 (284,20 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie:355,30 EUR -0,39% (18.08.2023, 09:49)XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:354,90 EUR -0,84% (17.08.2023, 09:36)