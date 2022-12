Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (16.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re wolle seinen erhofften Gewinnsprung auf vier Milliarden Euro im kommenden Jahr zum Großteil aus eigener Kraft erreichen. Die Umstellung der Rechnungslegung auf den neuen Standard IFRS 17 werde den Gewinn nach Worten von Finanzvorstand Christoph Jurecka zwar ebenfalls etwas nach oben treiben - dies solle aber nicht den Ausschlag geben."Der größere Teil davon wird durch operative Verbesserungen erreicht", habe Jurecka am Donnerstagabend in München gesagt. "Die Preise gehen nach oben in der Rückversicherung, wir wachsen sehr, sehr ordentlich."Allerdings dürften die Gewinne unter dem neuen Rechnungslegungsstandard stärker schwanken. "Die Punktlandungen bei den Ergebnissen werden viel schwieriger", habe Vorstandschef Joachim Wenning gesagt.Börsennotierte Versicherer wie Munich Re, Allianz und Generali würden ihre Rechnungslegung Anfang 2023 auf den neuen Standard umstellen. Versicherungsverträge und Kapitalanlagen sollten dadurch genauer und transparenter bewertet werden als bisher. Jurecka zufolge dürften die ausgewiesenen Gewinne dadurch etwas höher ausfallen.Wie viel Überschuss 2022 nach IFRS17 zu erwarten wäre, hätten Jurecka und Vorstandschef Wenning am Donnerstagabend nicht gesagt. Beide hätten jedoch betont, dass die Aussichten für das Unternehmen gut seien. Die Rückversicherer würden derzeit von kräftigen Preiserhöhungen profitieren.Dier Aktie von Munich Re habe sich in den vergangenen Monaten sehr stark entwickelt. Nun gönne sich das Papier eine Verschnaufpause."Der Aktionär" bleibt aber ganz klar weiter zuversichtlich - Kursziel: 370,00 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Munich Re-Aktie. (Analyse vom 16.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)