Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

368,80 EUR +1,71% (11.09.2023, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

396,00 EUR +1,65% (11.09.2023, 09:35)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (11.09.2023/ac/a/d)



Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re scheue trotz verheerender Überschwemmungen und Waldbrände nicht vor der Übernahme weiterer Risiken dieser Art zurück. "Wir haben Appetit auf Naturkatastrophenrisiken", habe Vorstandsmitglied, Stefan Golling, beim jährlichen Rückversicherer-Treffen am Sonntag in Monte Carlo gesagt.Während sich manche Anbieter aus diesem Geschäft zurückgezogen hätten, setze Munich Re nicht nur auf höhere Prämien. Haftungslimits und andere Konditionen seien oft noch wichtiger, habe Golling gesagt. Für 2023 rechne er mit einem weiteren teuren Naturkatastrophenjahr.Beim traditionellen "Rendez-Vous de Septembre" würden Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück ( ISIN DE0008402215 WKN 840221 ) im Fürstentum Monaco seit dem Wochenende wieder mit Erstversicherern wie Allianz und AXA die Preise und Konditionen für die Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel ausloten.In den vorangegangenen Erneuerungsrunden hätten die Rückversicherer bei ihren Kunden schon deutlich an der Preisschraube gedreht. Sprich: Will ein Erstversicherer Risiken auf einen Rückversicherer übertragen, müsse er dafür deutlich mehr bezahlen als noch vor wenigen Jahren. Die Ratingagenturen Standard & Poor's und Fitch hätten auch deshalb ihre Ausblicke für die Rückversicherungsbranche angehoben. Die Margen in deren Geschäft hätten sich verbessert und die Unternehmen könnten zudem von den gestiegenen Zinsen am Markt profitieren.Munich Re rechne in den Jahren 2023 bis 2025 erneut mit einem leichten Wachstum des Rückversicherungsmarkts - auch nach Abzug der Inflation. Allerdings dürften die Zuwächse nach ihrer Einschätzung geringer ausfallen als in den drei Jahren zuvor.Die Aktie von Munich Re sei derzeit nicht zu bremsen. Am Freitag habe sie bei 363,60 Euro ein neues Mehrjahreshoch ausgebildet. Die nächste große Hürde warte nun in Form des Allzeithochs aus dem Jahre 2000 bei 397,73 Euro. "Der Aktionär" habe die Aktie von Munich Re bei 217,00 Euro zum Kauf empfohlen.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Munich Re-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)