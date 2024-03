Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re kenne weiter kein Halten. Die Aktie des Rückversicherers erklimme heute erneut ein neues Rekordhoch. Am Nachmittag sei sogar erstmals die Marke von 442 Euro gefallen. Werde die Luft damit nun langsam dünn oder bleibe die Munich Re auch weiterhin einer der Top-Picks unter den deutschen Blue Chips?Munich Re dürften am morgigen Donnerstag die Einladungen zur Hauptversammlung am 25. April verschicken. Dort dürfte eine hervorragende Stimmung herrschen, denn die Aktie des Rückversicherers renne von Rekord zu Rekord. Im heutigen Handel sei sie erstmals in ihrer Geschichte über 442 Euro gesprungen.Größere News gebe es vom Rückversicherer heute nicht. Allenfalls Spekulationen um ein bevorstehendes Stühlerücken im Aufsichtsrat. So solle Gerd Häusler, der dem Gremium seit zehn Jahren angehöre, und Karl-Heinz Streibich altersbedingt aufhören. Langfristig könnte zudem Joachim Wenning den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Sein Vertrag laufe aber noch bis 2026. Zudem müsste er anschließend eine zweijährige Cool-Down-Phase einhalten.Charttechnisch sehe die Lage nach wie vor hervorragend aus. Mit der jüngsten Rekordjagd habe die Aktie die alten Verlaufshochs geknackt. Der steile Aufwärtstrend sei nach wie vor absolut intakt. Die Chancen stünden gut, dass er sich auch in den kommenden Tagen fortsetze.Auch bei der Bewertung habe Munich noch Luft nach oben. Trotz der jüngsten Kursrallye betrage das KGV lediglich 12. Zum Vergleich: Um die Jahrtausendwende habe es bei 38 gelegen. Auch die geplante Dividende von 15,00 Euro je Aktie spreche klar für den Rückversicherer. Auf dem aktuellen Niveau entspreche das immerhin einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent.Die Aktie bleibt auch auf dem aktuellen Niveau ein Top-Pick im DAX, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.