Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

411,40 EUR +1,51% (13.02.2024, 15:57)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

411,70 EUR +1,33% (13.02.2024, 15:43)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (13.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Mit 410 Euro habe der DAX-Titel im heutigen Handel eine weitere Rekordmarke knacken können. Von den Analysten komme allerdings nur teilweise Rückenwind. Dabei sei Munich Re in einem branchenweit am besten positioniert.Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 400 Euro sei es zwar zunächst wieder etwas abwärts gegangen. Inzwischen habe Munich Re aber Fahrt aufgenommen. Dem Papier sei heute sogar zwischenzeitig der Sprung über 410 Euro gelungen. Das Chartbild spreche damit eine klar positive Sprache. Der Ausbruch aus dem mehrmonatigen Seitwärtskanal sollte nun nachhaltig geklappt haben.Positiv gestimmt sei auch die britische Investmentbank Barclays. Sie habe das Rating für Munich Re auf "Overweight" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 441 Euro. Analystin Claudia Gaspari zufolge seien die operativen Trends in der Versicherungsbranche wenig unverändert und wenig inspirierend. Nach der US-Berichtssaison dürften die Risikoreserven stärker in den Fokus rücken. Spielraum für positive Kursbewegungen sehe sie vor allem bei den Kapitalrückflüssen mit sich bringen. Munich Re sehe sie in diesem Punkt branchenweit am besten positioniert.Deutlich skeptischer sei Deutsche Bank Research. Die Experten hätten ihr Kursziel für Munich Re zwar von 370 auf 395 Euro erhöht. Das Votum aber auf "Hold" belassen. Analyst Hadley Cohen habe nicht nur seine Schätzungen für den Rückversicherer, sondern auch für Direct Line, Legal & General und M&G geändert und verweise darauf, dass sich der Versicherungssektor zuletzt im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt entwickelt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: