Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (01.09.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Weitere Rallychancen - ChartanalyseWährend sich der DAX auf dem Weg zu seinem Wochen- und Jahrestief befindet, zeigen sich in der Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) bullische Ansätze, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.So sei es den Käufern in den letzten Tagen gelungen, den Widerstandsbereich um 231,50 EUR zu überwinden. Der Aktienkurs sei zunächst bis auf 242,10 EUR angestiegen, sei dort jedoch in eine Konsolidierung übergegangen, die immer noch anhalte. Auch die gestrigen Bemühungen, diese Konsolidierung zu beenden, seien noch ins Leere gelaufen. Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben.Aktionäre hätten es aktuell nicht leicht und in diesem Umfeld seien Aktien wie die Munich Re eine willkommene Abwechslung. Nicht nur der jüngsten Kursgewinne wegen. Vielmehr gebe es hier weitere Rallychancen. Könne die aktuelle Konsolidierung bullisch verlassen werden, könnten die Käufer den Widerstandsbereich bei 245 bis knapp 250 EUR unter Druck setzen. Werde dieser geknackt, eröffne sich weiteres Aufwärtspotenzial. Alternativ dazu drehe auch die Munich Re-Aktie nach unten ab. In dem Fall dürften die Kurse unter den Support um 230 EUR ausbrechen und weiter in Richtung 215 EUR nachgeben. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:236,90 EUR -0,25% (01.09.2022, 08:48)