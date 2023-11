Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Ungewohntes Bild für die erfolgsverwöhnten Aktionäre der großen deutschen Versicherer. Am frühen Freitagnachmittag würden Talanx, Hannover Rück, Munich Re und Allianz in dieser Reihenfolge die hinteren Plätze im HDAX-Ranking zieren. Noch am Vortag habe beispielsweise der Rückversicherer Munich Re ein neues Allzeithoch markiert.Die Kursverluste seien in erster Linie auf die Entwicklung an den Zinsmärkten zurückzuführen. Versicherer würden wie Banken zu den Nutznießern höherer Zinsen gehören. Nachdem sich abzeichne, dass die Leitzinsen in den USA und in Europa ihr Hoch erreicht hätten und Mitte kommenden Jahres fallen dürften, fehle dieses Kaufargument aktuell.Hinzu kämen die Zahlen der Wettbewerber Swiss Re und AXA. Die Schweizer würden am Freitag trotz vordergründig starker Quartalszahlen ebenfalls im Minus notieren. Analysten hätten sich einerseits vom starken Reingewinn und der hohen Solvabilitätsquote positiv überrascht gezeigt, doch die erhöhte Vorsorge in der Sach- und Haftpflichtrückversicherung andererseits schlage manchem Investor auf den Magen. Die Analysten von J.P. Morgan würden zudem auf die im Sektorvergleich erhöhte Bewertung der Swiss Re verweisen.Die Aktie des französischen Versicherers AXA schwächele nach Zahlen für das dritte Quartal genauso wie die Konkurrenten. Analysten würden dies mit der nicht zufriedenstellenden Entwicklung der Versicherungsprämien in einigen Bereichen begründen. Zudem brauche die Trendwende im britischen Gesundheitsgeschäft wohl noch länger.Auf kurze Sicht drohe der Versicherungs-Aktien eine gewisse Underperformance in Relation zu den großen Tech-Titeln. Auf lange Sicht aber sind eine Munich Re oder eine Allianz ein Basisinvestment, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re, Allianz.