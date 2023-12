Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

379,80 EUR +0,24% (19.12.2023, 17:26)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

379,80 EUR +0,53% (18.12.2023, 17:13)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (19.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Das versicherungstechnische Ergebnis sei in allen Geschäftsbereichen stark gewesen und habe mit einem Betriebsergebnis von EUR 1.776 Mio. 15% über dem Analystenkonsens gelegen, obwohl eine höhere Steuerquote dazu geführt habe, dass sich die Überschreitung auf der Ebene des Nettoergebnisses auf nur 3,4% verringert habe. Die Schaden-Kosten-Quote habe um 2,1 Prozentpunkte besser gelegen als vom Markt erwartet, was die sehr gute Zeichnungsdisziplin des Unternehmens bestätige. Die Großschäden hätten mit 11,7% im Rahmen der Erwartungen der Analyst:innen gelegen. Besonders beeindruckend sei die Lebens- und Krankenrückversicherung mit einem versicherungstechnischen Ergebnis von EUR 440 Mio. (43% über dem Konsens) gewesen, was zu der verbesserten Prognose geführt habe.Das Kapitalanlageergebnis sei auf EUR 760 Mio. (Q3 22: EUR 691 Mio.) gestiegen, was vor allem auf die positiven Effekte steigender Zinsen zurückzuführen sei, sei aber hinter den Erwartungen von EUR 1.170 Mio. zurückgeblieben. Insgesamt sei die Kapitalanlagerendite in Q3 mit 1,4% niedriger gewesen, was auf absichtlich realisierte Verluste aus der Veräußerung von festverzinslichen Wertpapieren zurückzuführen sei. Das Unternehmen beabsichtige, seine laufende Ertragsrendite zu beschleunigen, die auf 3,3% gestiegen sei, während sich die Wiederanlagerendite von 4,3% auf 4,5% verbessert habe.Munich Re habe ihre Gewinnprognose für das GJ 23 von EUR 4,0 Mrd. auf EUR 4,5 Mrd. erhöht. Ausschlaggebend dafür seien die positive Entwicklung des Rückversicherungsgeschäfts mit der Anhebung des Gewinnziels auf EUR 3,8 Mrd. (von EUR 3,3 Mrd.) und die besser als erwartete Entwicklung des Lebens- und Krankenrückversicherungsgeschäfts mit einer Erhöhung des versicherungstechnischen Ergebnisziels auf EUR 1,4 Mrd. gewesen.Die Solvenz-II-Quote von 271% in Q3 23 sei gegenüber dem Vorquartal (273%) leicht gesunken, liege aber immer noch deutlich über dem Zielbereich von 175% bis 220%. Nach Ansicht des Analysten könnte sich dies in einer erhöhten Dividende und einem Rückkauf mit den Ergebnissen für das GJ 23 niederschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Munich Re-Aktie: