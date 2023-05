XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (04.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Überraschend starkes Auftaktquartal - AktienanalyseDie Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen habe der DAX-Konzern zwischen Januar und März einen Überschuss von 1,3 Mrd. Euro erzielt. Vom Rückversicherer selbst erfasste Analysten hätten lediglich mit gut einer Mrd. Euro Gewinn gerechnet. Grund für den überraschend starken Jahresauftakt sei ein gutes Kapitalanlageergebnis, aber trotz höherer Großschäden auch eine "erfreuliche operative Geschäftsentwicklung". Damit sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss von rund vier Mrd. Euro zu übertreffen, habe es geheißen.An der Börse kamen die Nachrichten gut an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Munich Re-Aktie sei erstmals seit dem Jahr 2001 über die Marke von 340 Euro gestiegen. Und auch Analysten hätten positiv reagiert: Dem Rückversicherer gelinge es in dem gegenwärtigen Marktumfeld, die hohe Inflation auf die Erstversicherer zu überwälzen, so etwa DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel. Die gestiegenen Zinsen hätten zudem mit Zeitverzögerung zu steigenden Kapitalanlageergebnissen geführt. Der Experte sehe vor diesem Hintergrund Rückversicherer im Allgemeinen und Munich Re im Besonderen als defensives Investment in einem von Unsicherheit gekennzeichneten Umfeld - und rate daher weiter zum Kauf der Munich Re-Aktie. Beim Kursziel sehe Wenzel allerdings nach den kräftigen Zugewinnen in den vergangenen Wochen nicht mehr allzu viel Spielraum nach oben. (Ausgabe 17/2023)