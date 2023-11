Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (08.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe."Die hervorragende Geschäftsentwicklung von Munich Re hat sich im dritten Quartal nahtlos fortgesetzt. Anders als im vergangenen Jahr profitierten wir dabei auch von einer relativ milden Hurrikan-Saison im Nordatlantik", so Munich Re-Finanzvorstand Christoph Jurecka. In der Tat seien die Zahlen des weltgrößten Rückversicherers einmal mehr sehr stark gewesen.Vor allem die glimpfliche Hurrikan-Saison habe dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im Sommer einen leichten Gewinnanstieg beschert. Unter dem Strich habe im dritten Quartal ein Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro und damit rund sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor gestanden. Nach den ersten neun Monaten habe die Munich Re damit rund 3,6 Milliarden Euro verdient. Bereits bei der überraschenden Veröffentlichung erster Eckdaten Ende Oktober habe der Vorstand seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deshalb auf rund 4,5 Milliarden Euro angehoben.Im dritten Quartal habe die Munich Re trotz der schweren Zerstörungen durch den Waldbrand auf der Hawaii-Insel Maui nur gut ein Drittel so viel für Großschäden ausgeben müssen wie im Vorjahreszeitraum. Damals habe Hurrikan "Ian" teuer zu Buche geschlagen und die Großschäden in der Rückversicherungssparte auf 2,1 Milliarden Euro nach oben getrieben. Diesmal hätten Großschäden die Munich Re lediglich 770 Millionen Euro gekostet, davon rund 200 Millionen infolge des Waldbrands auf Maui. Dass der Gewinn nicht stärker gestiegen sei, habe an der Erstversicherungstochter Ergo und dem Rückversicherungssegment Leben/Gesundheit gelegen, die nach positiven Sondereffekten im Vorjahr diesmal weniger abgeworfen hätten.Analyst Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sei von den Ergebnissen "positiv überrascht" gewesen. Der Gewinnanstieg sei von hoher Qualität, da er unter anderem durch starke technische Gewinne in der Lebensrückversicherung sowie geringere Katastrophenbelastungen in der Schadenrückversicherung erzielt worden sei.Die Munich Re habe dadurch den Fehltritt bei der Kapitalanlagerendite ausgleichen können, bei der die Gesellschaft mit 1,4 Prozent weit hinter dem Konsens von 2,2 Prozent zurückgeblieben sei. Dennoch sei auch das nicht beunruhigend, da das Management proaktiv Veräußerungsverluste bei Vermögenswerten realisiert habe, um künftige Kapitalerträge zu stärken (auf Kosten der Gewinne des dritten Quartals).Der Quartalsbericht offenbarte in den Augen des "Aktionär" keine großen Überraschungen, entsprechend könnte sich die Konsolidierung noch etwas fortsetzen. Im Bereich von 360 Euro sollte man spätestens (erneut) zugreifen, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.