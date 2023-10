Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (19.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Kunden des Münchner Rückversicherers müssten sich in den nächsten Erneuerungsrunden auf höhere Preise einstellen. Inflation, zunehmende Cyber-Risiken sowie ein Anstieg der Häufigkeit und Intensität von Naturereignissen - auch in Europa - seien die Ursachen. Gut positioniert könne man die Risikokapazität in Europa weiter erhöhen, so die Munich Re in einer Mitteilung am Donnerstag."Damit wir unsere Rolle als Risikoträger nachhaltig erfüllen können, arbeiten wir mit unseren Kunden daran, Preise und Bedingungen an das sich verändernde Risikoumfeld anzupassen", sage Clarisse Kopff, Mitglied des Vorstands der Munich Re. Solle heißen: Die Preise für die Rückversicherung würden steigen und unkontrollierbare systemische Risiken ausgeschlossen.Vor allem die Inflation sei ein Problem, da die Preissteigerungen im Portfolio der Versicherer sowohl die zugrundeliegende Exponierung als auch die Schadenerwartung erhöhen. Zudem würden beispielsweise im Kfz-Geschäft die Kosten für Ersatzteile steigen.Trotz der Häufung von Naturkatastrophen und der zunehmenden Intensität wolle die Munich Re auch auf diesem Gebiet weiter ein zuverlässiger Partner für Kunden sein. Allein in diesem Jahr habe es sieben Einzelereignisse mit Schäden von mehr als 1 Mrd. Euro gegeben. Dank der Streuung von Risiken im Portfolio sowie auf der Basis hoher Finanzstärke könne die Gesellschaft steigende Kapazitäten anbieten und das sehr profitabel.Ein Wachstumsmotor sei weiterhin der Cyberversicherungsmarkt. In Europa erwarte die Munich Re ein Marktvolumen von insgesamt rund 8 Mrd. USD im Jahr 2027 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR 2019 bis 2027) von 31%. "Die Munich Re hält ein profitables und gut diversifiziertes Cyber-Buch in Europa und kann weiter wachsen", heiße es aus dem Konzern.Die Munich Re sei allen Bereichen der Rückversicherung sehr gut aufgestellt und profitiere von Erfahrung und Größe des Unternehmens. Daher sollte die Munich Re-Aktie langfristig weiter zu den Outperformern im DAX gehören, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link