Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rückversicherer wie Hannover Rück und Munich Re würden sich seit Sonntag in Baden-Baden mit Erstversicherern wie Allianz und AXA treffen, um die Konditionen für die Vertragserneuerung zum 1. Januar 2024 auszuhandeln. Eines sei sicher: Autobesitzer in Deutschland müssten noch über Jahre mit deutlich steigenden Versicherungsprämien rechnen.Überdurchschnittlich gestiegene Preise für Ersatzteile und Reparaturen hätten bei den Kfz-Versicherern zu "massiven Verlusten" geführt, so Hannover Rück-Deutschlandchef, Michael Pickel, am Montag in Baden-Baden. Weitere Prämienerhöhungen seien deshalb "unausweichlich", um das Geschäft aus den roten Zahlen zu bringen und langfristig wieder profitabel zu machen. Da dies nicht auf einen Schlag gelingen dürfte, rechne Pickel mit einer "schrittweisen Entwicklung".Notwendig seien Prämienerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich, schreibe die Hannover Rück in ihrer Präsentation zum Treffen in Baden-Baden. Die Vergleichsportale Verivox und Check24 hätten zuletzt bereits über Anpassungen von bis zu 16 Prozent berichtet. Die Portale würden allerdings nur die Tarife für Neukunden und Wechsler betrachten, nicht wie die Hannover Rück, die auch die Tarife von Bestandskunden berücksichtige.Auch abseits des Kfz-Geschäfts rechne Rückversicherer aus Hannover mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz. "Wir müssen davon ausgehen, dass der langjährige Trend zu höheren Schadenleistungen weiter anhält", habe Pickel gesagt. Die Frage nach der Absicherung der Folgen von Extremwetter wie Starkregen, Überschwemmung, Sturm und Hagel bleibe auch in Deutschland hochaktuell. Sie betreffe private Haushalte, Gewerbe und Industrie gleichermaßen.Die Prämien bei der Rückversicherung rund um Cyber-Attacken dürften sich nicht weiter verteuern. Hier erwarte das Management von Hannover Rück nach den "deutlichen Preissteigerungen" der vergangenen Jahre eine Stabilisierung der Preise auf höherem Niveau.Die Aktien von Munich Re und der Allianz bleiben deshalb auf der Empfehlungsliste, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2023)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.