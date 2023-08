Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

350,10 EUR +0,95% (14.08.2023, 12:38)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

350,00 EUR +0,81% (14.08.2023, 12:23)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (14.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Q2 habe der Rückversicherer einen Nettogewinn von EUR 1.154 Mio. (Q2 2022: EUR 1.585 Mio.) erzielt und damit unter den Erwartungen der Analysten (EUR 1.226 Mio.) gelegen. Die Münchener Rück habe dies mit einer höheren Auflösung von Diskontierungseffekten und einem erhöhten Großschadenaufkommen begründet. Der Gesamtversicherungsumsatz (brutto) von EUR 14,2 Mrd. habe nahezu dem Konsens von EUR 14,3 Mrd. (-1%) entsprochen.Das Unternehmen habe außerdem mitgeteilt, dass das Geschäftsvolumen bei der Juli-Erneuerung um 1,9% auf EUR 3,6 Mrd. zurückgegangen sei, da sich das Unternehmen gegen die Erneuerung von Geschäften entschieden habe, die nicht mehr den Erwartungen in Bezug auf Preis, Bedingungen und Konditionen entsprochen hätten. Ähnlich wie bei den wesentlichen Preisverbesserungen im Januar und April seien die Preise bei der Juli-Erneuerung auf risikobereinigter Basis um 5,1% gestiegen. Der deutsche Rückversicherer habe bestätigt, dass er im Rahmen seiner allgemeinen Risikobereitschaft für das Naturkatastrophengeschäft weltweit weiterhin über Kapazitäten verfüge, da das Segment äußerst attraktive Margen biete.Die Schaden-Kosten-Quote in Q2 sei im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und habe bei 80,5% (Q2 2022: 72,3%), jedoch unter den Erwartungen der Analysten von 83,1% gelegen. Die Großschäden in Q2 2023 hätten sich auf EUR 600 Mio. und in H1 2023 auf EUR 1.635 Mio. belaufen, was einer Schadenquote von 9,3% bzw. 12,8% entspreche, die immer noch unter der im historischen Durchschnitt erwarteten Schadenquote von 14,0% liege.Die Solvenz-II-Quote sei auf 273% (Q1 2023: 254%) gestiegen und habe die Erwartungen der Analysten von 259% übertroffen. Sie sei auch weiterhin über der Zielbandbreite von 175% bis 220%. Für den Rest des Jahres sei die Münchener Rück zuversichtlich, dass sich weitere positive Möglichkeiten ergeben würden. Sie halte an ihrer Prognose für das Nettoergebnis von EUR 4 Mrd. für 2023 fest und merke an, dass die Chance, diese zu übertreffen, nach der starken Leistung im ersten Halbjahr gestiegen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity