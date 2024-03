Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

429,80 EUR -0,26% (06.03.2024, 11:10)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

429,90 EUR -0,21% (06.03.2024, 10:56)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Rückversicherungsaktien seien derzeit gefragt. Das gelte nicht nur für Hannover Rück, sondern auch für den Marktführer Munich Re. Sie würden aber nicht nur bei den Anlegern, sondern auch bei den Analysten weiter gut ankommen. Auch die Bewertung und die Dividende würden klar dafür sprechen, dass die Aktie weiter Luft nach oben habe.Gute Nachrichten für Munich Re. Wie bei der AXA und der Allianz habe das Analysehaus Jefferies auch das Kursziel für die Aktie des Münchner Rückversicherers erhöht. Statt 435 Euro laute es nun 485 Euro. Das Rating sei dementsprechend auf "Buy" belassen worden.Die jüngsten Dividenden- und Rückkaufnachrichten seien wichtig gewesen für das weitere Kurspotenzial der Aktie, habe Analyst Philip Kett in seiner aktuellen Branchenstudie geschrieben. Das höhere Kursziel reflektiere gestiegene Gewinnschätzungen und einen verschobenen Bewertungszeitraum für Munich Re.Kett sei längst nicht der Anzeige Optimist des Analystenlagers. Schon direkt nach den Zahlen und der erhöhten Dividende habe es neue Kursziele für die Aktie des Rückversicherers gehagelt. So habe etwa die das Kursziel von 440 auf 480 Euro erhöht und das Votum dementsprechend auf "Buy" belassen. Die DZ Bank sehe den fairen Wert nun bei 470 statt 430 Euro.Munich Re ist und bleibt ein attraktives Basisinvestment der deutschen Börsenlandschaft, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Sowohl die Bewertung wie auch die Dividenden und das stabile Geschäftsmodell würden klar für den Titel sprechen. Die positiven Analystenstimmen würden dies zu Recht untermauern. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: