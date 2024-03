Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Bei Munich Re stehe ein prominenter Neuzugang ins Haus. Niemand geringerer als Ex-Bundesbankpräsident Jens Weidmann solle in den Aufsichtsrat des Rückversicherers einziehen. Auch Siemens-Chef Roland Busch werde Teil des Gremiums. An der Spitze setze Munich Re dagegen auf Kontinuität - zumindest vorerst.Am 25. April lade der Rückversicherer Munich Re zur Hauptversammlung. Einer der Tagesordnungspunkte: Neuwahl des Aufsichtsrats. Aus der nun veröffentlichten Tagesordnung gehe hervor, dass diesmal zwei prominente Neuzugänge in das Kontrollgremium des Rückversicherers gewählt werden sollten.Neuzugang Nummer 1 sei Jens Weidmann. Er sei bis 2021 Präsident der Bundesbank gewesen. Seit vergangenem Jahr sei er bereits Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank. Nun solle er auch Aufsichtsrat für Munich Re werden. Auch der aktuelle Siemens-Chef Roland Busch werde auf der Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Ausscheiden werden im Gegenzug der frühere BayernLB-Chef Gerd Häusler sowie die Wirtschaftswissenschaftlerin Ann-Kristin Achleitner.An der Spitze des Aufsichtsrats setze Munich Re dagegen vorerst weiter auf Kontinuität. Nikolaus von Bomhard, der den Konzern bis 2017 als Vorstandschef geleitet habe, solle auch weiterhin den Aufsichtsratsvorsitz behalten. Zuletzt seien allerdings Gerüchte aufgekommen, dass er langfristig vom aktuellen Konzernchef Joachim Wenning abgelöst werden könnte. Dessen Vertrag laufe aber noch bis 2026. Zudem müsste er anschließend eine zweijährige Cool-Down-Phase einhalten.Gerade für langfristig orientierte Anleger bleibt der Rückversicherer ein attraktives Investment, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.