Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (15.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re peile für das kommende Jahr einen Konzerngewinn von rund vier Milliarden Euro an. Die Kennzahl basiere auf dem ab 2023 geltenden neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 und sei daher nicht mit bisherigen Vorjahreszahlen vergleichbar, wie der DAX-Konzern überraschend am Mittwochabend in München mitgeteilt habe.Für 2022 sei der Vorstand nach dem bisher geltenden Rechnungslegungsstandard zuletzt von einem Überschuss von rund 3,3 Milliarden Euro ausgegangen, habe das Erreichen angesichts hoher Schäden durch Naturkatastrophen aber von mehreren positiven Sondereffekten abhängig gemacht.Die neue Bilanzierungsregel IFRS 17 solle künftige Gewinne aus dem Lebensversicherungsgeschäft der Erst- und Rückversicherung besser abbilden. Dazu würden noch nicht verdiente Gewinne in diesem Bereich bilanziell abgegrenzt und in den Folgejahren gewinnwirksam aufgelöst. An diesem Donnerstag (15. Dezember) wolle Munich-Re-Finanzchef Christoph Jurecka beim Kapitalmarkttag des Unternehmens Anleger und Analysten über die Umsetzung von IFRS 17 informieren.Zudem würden die Versicherungsprämien in der Gewinn- und Verlustrechnung von der neuen Kennzahl Versicherungsumsatz abgelöst. Für 2023 rechne die Munich Re mit einem solchen Umsatz von rund 58 Milliarden Euro, davon sollten 39 Milliarden aus dem Geschäftsfeld Rückversicherung und 19 Milliarden von der Erstversicherungstochter Ergo stammen.Die US-Bank J.P. Morgan habe Munich Re mit Blick auf den neuen Ergebnisausblick des Rückversicherers auf "overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der für 2023 nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17 angepeilte Konzerngewinn von vier Milliarden Euro liege deutlich über den für das laufende Jahr geplanten 3,3 Milliarden Euro sowie knapp über einer von Bloomberg veröffentlichten Konsensschätzung, so Analyst Kamran Hossain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die beiden Ziele seien nicht ganz einfach zueinander in Relation zu setzen, da die Vorgabe für 2022 noch auf dem bisher geltenden Rechnungslegungsstandard IFRS 4 beruhe. Präsentationen vergleichbar diversifizierter Unternehmen nach dem neuen Standard hätten aber gezeigt, dass die Ergebnisse meistens nicht stark von denen unter IFRS 4 abwichen. Daher werte Hossain das neue Gewinnziel für das kommende Jahr positiv."Der Aktionär" bleibt aber wie J.P. Morgan ganz klar weiter zuversichtlich, so Marion Schlegel. Das Kursziel laute 370,00 Euro. (Analyse vom 15.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link