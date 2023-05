Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

339,60 EUR +1,68% (31.05.2023, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

340,50 EUR +2,01% (31.05.2023, 15:59)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (31.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Vorankündigung eines Nettogewinns von EUR 1,3 Mrd. - das Übertreffen der Konsensprognose sei hauptsächlich aus dem Rückversicherungsgeschäft (28% Übertreffen des Betriebsergebnisses der P&C Re, 50% Übertreffen des Betriebsergebnisses der Leben & Gesundheit Re), einschließlich eines starken Kapitalanlageergebnisses gekommen. Der Umsatz der Gruppe (Versicherungserträge) habe 1% unter den Konsenswerten gelegen. Die Verbesserung des Betriebsergebnisses von L&H Re sei sowohl auf eine höhere Kapitalrendite (3,2%) als auch auf das technische Ergebnis (Ergebnis aus Finanzrückversicherung, Auflösung von Risikoanpassungen, Erfahrungsvariablen und anderen Änderungen) zurückzuführen.Während die ausgewiesene Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallrückversicherung mit 86,5% über der Prognose für das GJ 2022 von 86% und dem Konsens von 85,9% gelegen habe, habe Münchener Rück einen negativen Einfluss von Naturkatastrophen in Höhe von 1,4% verzeichnet, wobei die normalisierte Schaden-Kosten-Quote bei 85,1% gelegen habe, was auf eine bessere Run-Rate für den Rest des Jahres hindeute (und im Vergleich zu 86,6% bei vergleichbarer normalisierter Schaden-Kosten-Quote im Jahr 2022).Bei den April-Vertragserneuerungen der Schaden- und Unfallversicherung zeige ein Prämienwachstum von 11,1% bei einem risikobereinigten Prämienanstieg von 4,7% (gegenüber 2,3% im Januar), unterstützt durch die fortgesetzte Umschichtung des Portfolios in Property XL, die 0,8% zum Preisanstieg beigetragen habe - das Management betone, dass es für Juni/Juli optimistisch sei, sowohl was die Preise als auch was die Bedingungen betreffeDie Solvenzquote sei mit 254% etwas schwächer als erwartet gewesen (gegenüber dem Konsens von 258%), habe aber immer noch deutlich über der Zielbandbreite iHv. 175% - 220% gelegen.Unter Berücksichtigung der etwas höheren Kapitalkosten und aktuellen Multiplikatoren von Vergleichunternehmen bestätigt Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Halten"-Empfehlung für die Munich Re-Aktie mit einem Kursziel von EUR 354 (bisher: EUR 240). (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity