Börsenplätze Munich Re-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

388,70 EUR +0,39% (22.11.2023, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

387,50 EUR +0,18% (22.11.2023, 12:33)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (22.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Gestern eine Neubewertung von Jefferies, heute ein neues Allzeithoch für die Munich Re-Aktie - die Woche könnte für den Versicherer nicht besser laufen. Sollte die Aktie heute über dem alten Jahreshoch schließen, würde zudem ein starkes Kaufsignal generiert werden. Das sollten Anleger jetzt wissen.Das Analystenhaus Jefferies habe das Kursziel für Munich Re von 320 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Münchner seien auf bestem Wege, das Konzernergebnis im laufenden Jahr mehr als zu verdoppeln, so Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne zudem mit einer Verdopplung der Aktienrückkäufe. Auf dieser Basis verdienten die Papiere einen Bewertungsaufschlag, so Kett.Diese Meldung dürfte den Anlegern gefallen haben: Die Munich Re-Aktie habe gestern um 1,6 Prozent zugelegt. Mit dem Überschreiten des Jahreshochs bei 388,50 Euro scheine sich der Effekt auch heute fortzusetzen. Das Papier erreiche zwischenzeitlich einen Kurs von 390,20 Euro und damit ein neues Allzeithoch. Sollte das Papier heute über dem alten Allzeithoch bei 388,50 Euro schließen, werde dadurch ein starkes Kaufsignal generiert. Der Kurs hätte dann freie Fahrt bis an das 161,8-prozentige Fibonacci-Retracement bei rund 402 Euro."Der Aktionär" hat die Munich Re-Aktie bereits bei einem Kurs von rund 287 Euro empfohlen. Investierte Anleger halten weiterhin an der Aktie fest, so Philipp Schleu. (Analyse vom 22.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.