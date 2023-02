Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

321,70 EUR +1,00% (24.02.2023, 14:02)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

321,40 EUR +0,88% (24.02.2023, 13:52)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (24.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der weltgrößte Rückversicherer habe hat vergangenen Jahr trotz hoher Katastrophenschäden sein Gewinnziel übertroffen. Aufgrund der gestiegenen Zinsen und anderer Sondereffekte habe unter dem Strich ein Gewinn von gut 3,4 Milliarden Euro gestanden - 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 100 Millionen mehr als angestrebt.Für 2023 nehme sich Vorstandschef Joachim Wenning weiterhin einen Überschuss von vier Milliarden Euro vor, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in München bekannt gegeben habe. Höhere Preise im Rückversicherungsgeschäft sollten die inflationsbedingt steigenden Schadensummen mehr als ausgleichen.An der Börse seien die Nachrichten allerdings am Donnerstag mit Gewinnmitnahmen quittiert worden. Diese hätten aber rasch wieder aufgeholt werden können.Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies habe der Munich Re eine bemerkenswerte Leistung bescheinigt. Sie habe in einem Jahr mit dem zweitteuersten Wirbelsturm der Geschichte und einem Krieg in Europa ihr Gewinnziel übertroffen und eine Eigenkapitalrendite von 13,5 Prozent erreicht. Sein Kollege Kamran Hossain von der US-Bank JPMorgan habe von einem guten Ergebnis in einem "zweifelsohne schwierigen Jahr" gesprochen. Der Kursrückgang vom Donnerstag sei für ihn keine Überraschung gewesen. Schließlich habe die Aktie im vergangenen Jahr um rund 17 Prozent zugelegt, während es mit dem Gesamtmarkt abwärts gegangen sei.Nach dem starken Verlauf der Aktie in den vergangenen Monaten hätten am Donnerstag bei Munich Re Gewinnmitnahmen eingesetzt, die Aktie habe sich aber schnell stabilisieren können. Am heutigen Freitag präsentiere sich der Titel mit 0,6 Prozent im Plus bei 320,40 Euro. Insgesamt bleibe aber das Chartbild gut, die Aussichten würden stimmen.DER AKTIONÄR ist zuversichtlich, dass die Munich Re-Aktie bald erneut Kurs auf das Allzeithoch bei 397,73 Euro nimmt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 24.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link