Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.10.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.DER AKTIONÄR habe mit seiner Einschätzung recht behalten, dass der weltgrößte Rückversicherer seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen werde. Wie die Munich Re vor wenigen Minuten mitgeteilt habe, sei auch das dritte Quartal besser als von Analystenseite erwartet verlaufen, weshalb man mit einer haben Milliarde Euro mehr Gewinn rechne.Infolge einer anhaltend guten operativen Entwicklung in allen Geschäftssegmenten habe der Konzern ein vorläufiges Nettoergebnis von etwa 1,2 Mrd. Euro erreicht, etwas mehr als der Konsens von 1,131 Mrd. Euro. In der Schaden/Unfall-Rückversicherung habe die Munich Re Großschäden leicht unterhalb der durchschnittlichen Erwartung verzeichnet, im Bereich Leben/Gesundheit habe das versicherungstechnische Gesamtergebnis erneut die anteilige Jahreserwartung übertroffen. Die Erstversicherungstochter ERGO habe sich ebenfalls positiv entwickelt, infolge von gestiegenen Schäden aus Naturkatastrophen sei das Ergebnis aber etwas unter dem sehr hohen Niveau der beiden Vorquartale geblieben.Das Ergebnis nach neun Monaten beziffere sich laut Unternehmen auf circa 3,6 Mrd. Euro. Da der Konzern damit auf einem sehr guten Weg sei, das bisherige Jahresziel von 4,0 Mrd. Euro zu übertreffen, hebe er die Jahresprognose für 2023 auf ein Nettoergebnis von 4,5 Mrd. Euro an, so der Wortlaut in der Pressemitteilung. Die Prognose stehe jedoch unter dem Vorbehalt erhöhter Unsicherheiten aus geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, eines erwartungsgemäßen Großschadenverlaufs, der Gewinn- und Verlustauswirkungen gravierender Währungs- und Kapitalmarktbewegungen sowie signifikanter Veränderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen und anderer Sondereffekte.Anleger halten deshalb langfristig an der Munich Re-Aktie fest, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: