Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

357,50 EUR +0,03% (04.09.2023, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

357,40 EUR +0,08% (04.09.2023, 10:56)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia müsse den bekanntesten europäischen Aktienindex verlassen. Das Unternehmen werde im EURO STOXX 50 zum 18. September gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ausgetauscht, habe der Indexanbieter Qontigo am späten Freitagabend in Zug mitgeteilt.Zudem werde der irische Baustoffhersteller CRH durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt. CRH werde am 20. September von der irischen Börse genommen, da er seine Hauptnotierung in die USA verlege.Auch im Stoxx Europe 50 komme es zu zwei Änderungen. Hier komme mit dem Rückversicherer Munich Re aber ein Titel aus Deutschland in den Index. Dafür würden die Titel des französischen Luxusgüterunternehmens Kering herausgenommen. Außerdem würden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen nach den heftigen Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING ausgetauscht.Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden (physisch replizierende ETFs). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Die US-Bank JPMorgan habe das Votum für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die starken Kapitalrendite-Aussichten der europäischen Versicherungskonzerne würden vom Markt derzeit noch weitgehend ignoriert, habe Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die beste Kombination aus hoher Kapitalrendite und freiem Mittelfluss (Free Cashflow) bzw. Solvabilität im Sektor böten Axa und NN Group.Bei Vonovia sei zuletzt bereits mit dem Rutsch aus dem EURO STOXX 50 gerechnet worden, die Aktie habe sich stark entwickeln können. Der wiedererstarkte Immo-Sektor unterstütze. DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich, dass Vovonia ihre Trendwende relativ schnell fortsetzen könne.Die Munich Re-Aktie ist seit Monaten nicht zu bremsen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Erst in der vergangenen Woche habe der Titel ein neues Hoch markiert. Hier sollten Anleger die Gewinne von mehr als 60 Prozent seit der Empfehlung des AKTIONÄR ganz klar weiter laufen lassen. (Analyse vom 04.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)