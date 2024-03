Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

431,20 EUR +0,33% (07.03.2024, 10:32)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

429,90 EUR -0,19% (07.03.2024, 10:18)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (07.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Bei der Munich Re laufe es blendend. Das gelte sowohl für die Geschäfte wie auch für die Kurse. Nun kämen auch noch Übernahmegerüchte hinzu. Im Fokus: Konkurrent Generali. Der strecke seine Arme derzeit offenbar nach attraktiven Erstversicherern aus - und könnte dabei bei der Munich Re fündig werden.Der italienische Versicherungsriese Assicurazioni Generali prüfe einem Bericht von Bloomberg zufolge im Rahmen seiner Wachstumsstrategie eine Reihe potenzieller Übernahmekandidaten. Das sollten mit den Überlegungen der Generali vertraute Insider berichten. Auch eine Tochter der Munich Re sei dabei im Fokus.Unter den Kandidaten stünden dem Vernehmen nach die größten österreichischen Häuser Uniqa und Vienna Insurance sowie Aviva aus Großbritannien und NN aus den Niederlanden. Daneben aber auch die deutsche Ergo, der Erstversicherer der Munich Re. Generali solle nur einvernehmliche Geschäfte in Betracht ziehen. Insgesamt stünden auf der Wunschliste mehr als ein halbes Dutzend Versicherungen, mit zum Teil um die zehn Milliarden Euro Börsenwert.Generali selbst bringe an der Mailänder Börse rund 35 Milliarden Euro auf die Waage. Die Übernahmeziele sollten maximal die Hälfte davon haben. Die Insider würden berichten, dass Generali bereits informelle Gesprächen auf sehr hoher Ebene mit einigen potenziellen Zielen führe. Zu formellen Verhandlungen sei es dabei aber noch nicht gekommen. Generali habe die Berichte nicht kommentieren wollen.Sollte Generali wirklich an Ergo interessiert sein, stehe Munich Re in einer starken Verhandlungsposition. Der Versicherer habe keine Not, sich von seiner Erstversicherungstochter zu trennen. Wenn dann dürfte er das somit nur zu einem sehr guten Preis tun. Anleger der Münchner könnten das Geschehen daher entspannt genießen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.