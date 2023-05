XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

328,20 EUR -2,93% (08.05.2023, 10:53)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (08.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Zum Wochenauftakt dürfte manchem Aktionär des weltgrößten Rückversicherers Munich Re der Schreck in den Gliedern stecken: Denn der Aktienkurs des DAX-Konzerns notiere vorbörslich bereits mit einem dicken Minus von mehr als drei Prozent mit großem Abstand an der Spitze der DAX-Verlierer. Allerdings bestehe für die Aktionäre kein Grund zur Panik.Denn der Kursrutsch liege vor allem am Dividendenabschlag von 11,60 Euro pro Aktie. Oder anders ausgedrückt: Die Munich Re werde heute ex-Dividende gehandelt. Die Ausschüttung, die 60 Cent höher als im Vorjahr liege, sei am Freitag durch die Hauptversammlung beschlossen worden. In dieser Woche könnten sich die Anteilseigner noch über die Gutschrift freuen. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses belaufe sich die Dividendenrendite auf stattliche 3,4 Prozent.Der Dividendenabschlag ändere nichts an der grundsätzlichen Einschätzung. Die Munich Re-Aktie ist auf lange Sicht ein Basisinvestment, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)Börsenplätze Munich Re-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:327,90 EUR +0,16% (08.05.2023, 11:06)