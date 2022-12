Platz 2: Munich Re +16,5%; Die Zinswende spiele dem Rückversicherer in die Karten, zudem seien die hohen Dividenden besonders gefragt.



Platz 3: RWE +16,2%; Hohe Strompreise und die immer besseren Aussichten für erneuerbare Energien würden RWE in die Karten spielen. Die starke operative Entwicklung spiegele sich auch in den Kursen wider.



Platz 4: Deutsche Telekom +15,8%; Hohe Dividenden und ein robustes Geschäftsmodell: Rezession und Inflation könnten der Telekom kaum etwas anhaben. Die Aktie habe ein Mehrjahreshoch erreicht.



Platz 5: MTU Aero Engines +13,6%; Der Triebwerkbauer profitiere von der Erholung der Luftfahrtbranche nach der Pandemie und der starken Nachfrage in der Verteidigungsbranche. (27.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2022 war ein turbulentes Jahr an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit Jahresbeginn habe der DAX zwölf Prozent an Wert verloren. Doch nicht alle Werte hätten enttäuscht. Auch dieses Jahr würden einige Aktien besonders hervorstechen und den Gesamtmarkt deutlich in den Schatten stellen. "Der Aktionär" gebe einen Überblick über die größten Gewinner des Jahres im DAX. Beiersdorf +17,7%; In schwierigen Zeiten performe die Beiersdorf-Aktie traditionell stark. Nivea, Hansaplast und Co würden sich auch in der Krise gut verkaufen. Der DAX-Rückkehrer stehe deshalb an der Indexspitze.