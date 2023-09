Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Aktien der Munich Re befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

376,20 EUR 0,00% (19.09.2023, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

375,90 EUR +0,29% (18.09.2023, 17:35)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (19.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.In einem schwachen Marktumfeld habe sich die Aktie der Munich Re am Vortag gut behaupten können. Neben dem Aufstieg in den europäischen Blue-Chip-Index STOXX EUROPE 50 dürfte auch eine Studie der DZ BANK für gesteigertes Kaufinteresse gesorgt haben. Die Analysten hätten ihr Kursziel deutlich angehoben.Nach Einschätzung der DZ-Analysten profitiere der Münchner Rückversicherer von dem günstigen Marktumfeld der Schaden-Rückversicherung. Dies ermögliche es, Preiserhöhungen auf breiter Front durchzusetzen und damit die Belastungen durch die Inflation mehr als auszugleichen. Die DZ-Analysten hätten deshalb ihre Gewinnschätzungen angehoben.Das im Rückversicherungssektor investierte Kapital, ein Indikator für die verfügbare Kapazität, habe sich nach dem Rückgang im Jahr 2022 zwar wieder etwas erholt, aber noch nicht wieder das Niveau des Jahres 2021 erreicht, heiße es in der Studie. Angesichts der weiterhin hohen Marktunsicherheit (Geopolitik, Rezession, Inflation, Naturkatastrophen) dürfte das knappe Angebot auf eine robuste Nachfrage treffen, so die DZ BANK.Angesichts der sich dynamisch verändernder Risiken habe die Zeichnungsqualität, also die korrekte Erkennung und Einschätzung von Risiken, noch einmal an Bedeutung gewonnen. Als Marktführer mit umfangreichem proprietärem Know-how sei der Münchner Rückversicherer hierfür gut positioniert, würden die Analysten sagen.Im Bereich Naturkatastrophen hätten sogenannte "Secondary Perils" (zum Beispiel Überschwemmungen, Stürme, Dürre-Folgen, Waldbrände) einen ansteigenden Trend gezeigt. Zudem würden schwer zu kalkulierende Schäden durch politische Risiken in Form öffentlicher Unruhen, wie jüngst in Frankreich, zunehmen. Im Haftpflichtgeschäft gewinne das Phänomen der "Social Inflation", welches teilweise als Missbrauch des Rechtssystems gesehen werde, wieder an Bedeutung.Das Kursziel hätten die DZ-Analysten von 382 auf 424 Euro erhöht. Dementsprechend werde die Aktie zum Kauf empfohlen.Die Meinung der DZ BANK decke sich mit der des "Aktionär".Die Aktie der Munich Re ist weiter kaufenswert, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: