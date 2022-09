XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (07.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





In einer aktuellen Branchenstudie von Morgan Stanley habe Analyst Ashik Musaddi das Kursziel für die Munich Re-Aktie von 265 auf 281 Euro angehoben und das Papier von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft. Er habe die gute Kapitalausstattung des Münchner Konzerns gelobt und von starken Gewinnerwartungen geschrieben, die zu einem Aktienrückkaufprogramm führen könnten.Die Munich Re-Aktie habe sich in den letzten Tagen wieder deutlich fester präsentiert. Anfang September habe sie die 200-Tage-Linie bei 240,07 Euro nach oben durchkreuzt und setze den Aufwärtstrend auch heute fort."Der Aktionär" sei für Munich Re weiter positiv gestimmt. Der bullishe Analystenkommentar beflügele die Aktie. Das Papier bleibe aussichtsreich, Anleger sollten den Stopp bei 185 Euro platzieren, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2022)