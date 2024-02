Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

413,30 EUR +0,10% (21.02.2024, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

412,80 EUR +1,33% (20.02.2024)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (21.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Aktie von Munich Re habe zuletzt zu neuen Rekordhochs geeilt. Spannend werde es nun am Freitag, wenn der Rückversicherer seine Zahlen für 2023 präsentiere. Rückenwind komme im Vorfeld von der Analystenseite. Die Privatbank Berenberg sehe unverändert Luft nach oben - und nenne dafür vor allem zwei Gründe.Nach den Konkurrenten Hannover Rück und Swiss Re werde an diesem Freitag auch Marktführer Munich Re seine 2023er Zahlen präsentieren. Berenberg habe die Einstufung für die Aktie im Vorfeld auf "buy" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Hintergrund seien einige Investorenveranstaltungen der Privatbank in Nordamerika. Hauptthemen seien dort die Preisgestaltung in der Rückversicherungsbranche sowie die Barmittelrückflüsse der Kompositversicherer gewesen.Berenberg-Analyst Michael Huttner zufolge würden die auf den Veranstaltungen befragten Investoren in den USA und Kanada auf Dividendenwachstum und weitere Aktienrückkäufe setzen. Ihre Sympathie für europäische Rück- und Kompositversicherer basiere zudem auf der Annahme, dass deren Kursdynamik seit Oktober 2023 anhalten werde.Zuletzt habe sich auch die britische Investmentbank Barclays positiv gestimmt gezeigt. Analystin Claudia Gaspari stufe Munich Re derzeit auf "overweight" mit einem Kursziel von 441 Euro ein. Sie sehe die operativen Trends in der Versicherungsbranche zwar wenig verändert und wenig inspirierend. Munich Re biete aber vor allem wegen der Perspektive bei den Kapitalrückflüssen Spielraum für höhere Kurse. Hier sei der Konzern branchenweit am besten positioniert.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.