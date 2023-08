Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (29.08.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) von EUR 354 auf EUR 360.Trotz eines starken versicherungstechnischen Ergebnisses und einer guten Schaden-Kosten-Quote sei der Nettogewinn von EUR 1.154 Mio. im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 27% zurückgegangen und habe 6% unter den Erwartungen der Analysten von EUR 1.226 Mio. gelegen. Wenn wir die Ergebnisse aufschlüsseln, können wir feststellen, dass das erste Halbjahr 2022 außergewöhnlich und in mancher Hinsicht schwer zu wiederholen war, da die Auflösung von Diskonteffekten und die Großschäden geringer ausfielen, so die Analysten der RBI. Dies spiegele sich angemessen im Ergebnis des Segments Schaden- und Unfallrückversicherung wider, das deutlich unter dem des Vorjahres gelegen habe.Darüber hinaus habe das Unternehmen im zweiten Quartal 2023 absichtlich Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen realisiert. Der kumulierte Nettogewinn für das erste Halbjahr 2023 habe jedoch EUR 2,4 Mrd. erreicht, was bereits 60% der Jahresprognose von EUR 4,0 Mrd. entspreche. Nach Ansicht der Analysten der RBI sei dies ein Ziel, das vernünftigerweise erreicht oder sogar übertroffen werden könnte, wenn man davon ausgehe, dass die Verluste aus Naturkatastrophen unter den durchschnittlich erwarteten jährlichen Zahlen bleiben würden.Die Münchener Rück habe im zweiten Quartal 2023 absichtlich Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von ca. EUR 0,4 Mrd. realisiert, vermutlich aus weniger ertragreichen Anlagen. Dies sei geschehen, um die laufende Rendite im zweiten Quartal 2023 auf 3,3% zu verbessern, was eine Annäherung an die Wiederanlagerendite von 4,3% am Ende des zweiten Quartals bringe. Diese Operation dürfte auf Jahresbasis rund EUR 0,7 Mrd. zu den Kapitalerträgen beitragen und damit die jetzt realisierten Verluste vollständig ausgleichen. Insgesamt hätten sich die Auswirkungen der steigenden Zinssätze in diesem Jahr sehr positiv auf die Anlageperformance ausgewirkt.Die Solvenzquote (S2) habe sich von 254% im ersten Quartal 2023 auf 273% am Ende des zweiten Quartals 2023 verbessert und damit den Analystenkonsens von 259% übertroffen und sei deutlich über der Zielbandbreite in Höhe von 175% bis 220% geblieben. Dies könnte ein Auslöser für eine Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Form eines Aktienrückkaufs sein. Da der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 jedoch unverändert bleibe, würden die Analysten der RBI denken, dass das Unternehmen vorerst vorsichtig bleibe und abwarte, wie sich die Naturkatastrophen im zweiten Halbjahr entwickeln würden, wenn traditionell mehr Schäden zu erwarten seien, insbesondere aufgrund der Hurrikansaison in der Region Nordamerika.Unter Berücksichtigung der etwas höheren Kapitalkosten und aktuellen Multiplikatoren von Vergleichunternehmen bestätigt Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "halten"-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 360 (bisher: EUR 354) für die Munich Re-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity