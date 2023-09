XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

372,20 EUR +0,16% (28.09.2023, 11:31)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (28.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Aktie steht kurz vor einem Hoch - AktienanalyseDie Aktie der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist drauf und dran, ein neues Rekordhoch zu markieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das alte bei knapp 398 Euro liege fast 23 Jahre zurück. Geholfen habe dem Kurs zum einen die Neuaufnahme in den währungsgemischten europäischen Index STOXX Europe 50. Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETFs). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Allerdings werde der STOXX Europe 50 im Gegensatz zum EURO STOXX 50 in deutlich geringerem Umfang passiv nachgebildet. Zum anderen würden bei der Munich Re derzeit die Geschäfte florieren. Wegen der stark gestiegenen Inflation würden die Schäden für Erst- und Rückversicherer zwar immer teurer. Doch dem Konzern gelinge es bis dato, bei seinen Kunden höhere Prämien durchzusetzen.Zweifelsohne wäre der Sprung der Aktie auf neue Höhen ein gutes Zeichen, denn auf dem weiteren Weg nach oben seien keine charttechnischen Grenzen mehr gesetzt. Doch naturgemäß würden sich Anleger schwer tun, auf dem erhöhten Niveau noch einzusteigen. (Ausgabe 38/2023)Börsenplätze Munich Re-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:372,40 EUR +0,03% (28.09.2023, 11:37)