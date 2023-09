Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (14.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Wer hätte das gedacht? Die Aktie des weltgrößten Rückversicherers stehe kurz vor einem neuen Rekordhoch. Das alte liege fast 23 Jahre zurück. Nachdem die Munich Re vor knapp einem Jahr noch bei 231 Euro notiert habe, seien es heute knapp 377 Euro. Im "Aktionär"-Depot liege die Position bald 100 Prozent im Plus.Am 10. November 2000 - kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase - habe die Aktie der Munich Re mit 378,29 Euro ein Niveau erreicht, das sie für lange Zeit nicht mehr sehen sollte. Selbst vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie habe es der Rückversicherer nicht über 300 Euro geschafft.Davon könne keine Rede mehr sein. Es dürfte sich nur um Stunden oder wenige Tage handeln, bis die Munich Re die alte Bestmarke übertreffe. Was dann? Nach Einschätzung des "Aktionär" sei dies nur eine Zwischenstation auf dem Weg über die 400-Euro-Marke.Gut für das Unternehmen und damit für die Aktie sei weiterhin das Geschäfts mit Naturkatastrophen. Auch nach zwei Jahren mit versicherten Naturkatastrophenschäden von branchenweit mehr als 100 Milliarden Euro halte der Rückversicherer Munich Re an dem Geschäftsfeld fest und signalisiere, dass er sein Engagement in diesem Bereich sogar noch ausbauen könnte."Der Bereich Naturkatastrophen ist für Munich Re wertschaffend, auch wenn es in manchen Jahren Ausreißer gibt. Er wird auch weiterhin zu unserem Kerngeschäft zählen", habe Vorstand Thomas Blunck in einem Interview mit Bloomberg gesagt. Die Munich Re sei hier zuletzt gewachsen, besonders in Europa und Lateinamerika. "Wir sind bereit, weiter zu wachsen, sofern wir risikoadäquate Prämien erzielen können, was uns zuletzt gelungen ist."Einige Wettbewerber hätten sich seinen Worten zufolge in den vergangenen Jahren bei Naturkatastrophen zurückgezogen oder ihre Kapazitäten zurückgefahren. Für Munich Re stehe das unter den genannten Bedingungen nicht zu Debatte, habe er gesagt.Es laufe bei der Munich Re. In den letzten Preiserneuerungsrunden habe der Versicherer höhere Preise durchsetzen und damit die Belastungen durch die hohe Inflation abfedern können. Die Aussichten sind weiterhin gut, weshalb die Aktie weiter steigen sollte, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: