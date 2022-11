Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

296,50 EUR +1,02% (22.11.2022, 10:45)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

296,30 EUR +0,78% (22.11.2022, 10:32)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (22.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Aktie der Munich Re klettere weiter. Zuletzt sei ihr der Ausbruch über das Mehrjahreshoch bei 284 Euro gelungen, womit sie ein massives Kaufsignal generiert habe. Doch halte dieser Höhenflug an? Gehe es nach den Analysten, kenne die Aktie auch in Zukunft nur eine Richtung: nach oben.Von den 24 von Bloomberg befragten Analysten würden 17 eine Kaufempfehlung abgeben, verkaufen würde keiner. Barclays-Analyst Ivan Bokhmat beispielsweise habe heute das Kursziel von 278 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Versicherungssektor stehe vor einem komplizierten Jahr mit Unsicherheiten. Eine Rezession wäre nicht positiv, ihr Einfluss sollte aber begrenzt bleiben. Bokhmat sehe in Munich Re den Favoriten unter allen Rückversicherern. Das Unternehmen sei auch in einem schwierigen Jahr gewachsen.Analyst Michael Huttner von Berenberg habe seine Kaufempfehlung gestern mit einem Kursziel von 324 Euro beibehalten. Laut der Bank gäbe es einige fundamentale Treiber, die darauf hindeuten würden, dass die Gewinne im Versicherungssektor wachsen würden. Die gute Entwicklung der Versicherungspreise sollte sich fortsetzen.Nach dem massiven Überkauf, der mit dem Kaufsignal ausgelöst worden sei, sei nun eine Konsolidierung überfällig.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: