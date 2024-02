Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

424,10 EUR -1,33% (27.02.2024, 10:57)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

425,10 EUR +0,85% (27.02.2024, 10:44)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (27.02.2024/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Aktie der Munich Re habe sich am Dienstagmorgen auf ein neues Rekordhoch von über 429 Euro katapultiert. Dies bestätige den langfristigen Aufwärtstrend.Die Geschäftszahlen, die vor Handelsbeginn veröffentlicht worden seien, hätten wie ein Katalysator für die ohnehin optimistische Stimmung gewirkt. Die Zahlen würden für sich sprechen: Der Rückversicherer habe sich als äußerst solide und profitabel präsentiert.Im Jahr 2023 habe das Unternehmen einen Gewinn von 4,6 Milliarden Euro erzielt, was die Erwartungen übertroffen habe. Noch erfreulicher sei die Prognose für das laufende Jahr, die einen Anstieg des Gewinns vorsehe. Doch das sei noch nicht alles, was Anleger zum Jubeln bringe. Zusätzlich habe die Munich Re eine Erhöhung der Dividende sowie weitere Aktienrückkäufe angekündigt.Die Aktie steuere auf ihre vierte Gewinnwoche zu und habe seit ihrem Tiefstand im März 2022 ihren Kurs mehr als verdoppelt. Seit dem Tiefpunkt nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie verzeichne die Aktie einen stabilen Aufwärtstrend, der zu einem Anstieg um über 200 Prozent geführt habe.Für Rückversicherer wie die Munich Re könnten sich 2024 vielversprechende Bedingungen ergeben. Während die Inflation zwar zurückgehe, aber dennoch auf einem erhöhten Niveau bleibe, würden die Chancen für höhere Versicherungsprämien steigen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Absicherung angesichts sich extremer Wetterereignisse hoch, was eine weitere Steigerung der Einnahmen verspricht, so die Experten von eToro. (Analyse vom 27.02.2024)