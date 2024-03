Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 496,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 20.03.2024 485,00 Buy Jefferies Philip Kett 05.03.2024 480,00 Outperform ODDO BHF Roland Pfänder 04.03.2024 480,00 Buy UBS Will Hardcastle 28.02.2024 460,00 Buy Berenberg Bank Tryfonas Spyrou 28.02.2024 455,00 Sector-perform RBC Capital Markets Derald Goh 28.02.2024 441,00 Overweight Barclays Ivan Bokhmat 27.02.2024 435,00 Market-perform Keefe Bruyette & Woods - 11.03.2024 435,00 Overweight JP Morgan Kamran Hossain 27.02.2024 395,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 28.02.2024

Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

449,50 EUR -0,62% (20.03.2024, 13:45)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

449,40 EUR -0,93% (20.03.2024, 13:31)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ian 2022. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (20.03.2024/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 496,00 Euro oder 395,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 27. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2023 veröffentlicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt das Top-Kursziel von der DZ BANK: Analyst Thorsten Wenzel sieht den Titel bei 496 Euro (bislang: 470 Euro) fair bewertet. Die Einstufung wurde auf "kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe Ende Februar über ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2023 berichtet und einen optimistischen Ausblick auf das laufende Kalenderjahr gegeben, habe Wenzel in einer am 20. März vorliegenden Studie geschrieben. Die Anhebung insbesondere der Dividende auf ein neues Level werte der Analyst als ein Signal des Managements dafür, dass das gegenwärtige Gewinnniveau gehalten und sukzessive ausgebaut werden könne.Pessimistischer gibt sich dagegen die Deutsche Bank, die ihr Kursziel für Munich Re auf 395 Euro sowie ihre Einstufung auf "hold" nach Jahreszahlen belassen hat. Der Fokus liege auf der deutlich erhöhten Dividende, habe Analyst Hadley Cohen in einer am 28. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Die Auszahlung sei mit 15 Euro höher als die am Markt erwarteten 12,50 Euro. Die Gesamtrendite der Aktie bleibe aber wenig verlockend im Vergleich zu dem, was Anleger anderswo im Sektor erzielen könnten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: